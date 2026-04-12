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Un coche de la Policía choca contra un edificio en Alaquàs y provoca un incendio: una mujer, hospitalizada por inhalación de humo

¿Qué ha pasado? El vehículo impacto contra la vivienda a eso de las 20:26, causando llamas en la planta baja del domicilio. Por el momento, se desconocen las causas que provocaron el incidente.

Los Bomberos sofocan un incendio en AlaquàsLos Bomberos sofocan un incendio en AlaquàsConsorcio de Bomberos de Valencia
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Efectivos del Consorcio de Bomberos de Valencia han actuado a causa de un incendio declarado en una vivienda en Alaquàs, después de que un coche de la Policía Nacional impactase contra una vivienda de la calle San Pascual.

Todo sucedió a eso de las 20:26, cuando se alertó de que un vehículo policial se había estrellado contra el edificio, causando llamas en la planta baja de un domicilio.

Al lugar se desplazaron cuatro dotaciones de Bomberos de los parques de Torrent y de Paterna, que han rescatado del interior de la casa a una mujer con movilidad reducida y que, en el momento del choque, estaba en la primera planta.

El humo se propagó por el resto de la casa, por lo que los Bomberos proporcionaron a la mujer una máscara de rescate y la llevaron temporalmente a la terraza superior. Ahí se han quedado hasta que pudieron bajarla sin riesgo hasta la calle.

Además, se envió al SAMU y un SVB, que atendieron a la mujer, de 67 años, por inhalación de humo para su posterior traslado al Hospital General de Valencia.

En cuanto al vehículo accidentado, un modelo híbrido, han tenido que retirarlo de la vía para custodiarlo en su traslado ante un posible riesgo de reignición. Se desconocen las causas que motivaron el impacto.

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