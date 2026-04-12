Orbán y Magyar votan en medio de una participación de récord en Hungría: "Que ningún patriota se quede en casa"

Los detalles Los húngaros están saliendo en masa a las urnas en unos comicios que, a las cuatro horas de abrir los colegios, registraron una participación del 37,98%, más de 12 puntos por encima que hace cuatro años.

Hungría se encuentra en el centro de atención internacional debido a las elecciones que podrían poner fin al mandato de 16 años de Viktor Orbán, conocido por su alejamiento de las posturas europeas y su simpatía hacia líderes como Putin y Trump. Peter Magyar, candidato conservador, lidera en las encuestas, con una participación electoral que ha alcanzado un récord del 37,98% a las pocas horas de abrirse los colegios, superando en 12 puntos el registro anterior. Orbán, que ya votó, ha instado a apoyar a su partido, Fidesz, mientras que Magyar enfatiza la importancia de la participación, destacando la lucha política entre el este y el oeste. Aunque las diferencias entre Orbán y Magyar son escasas, este último muestra una disposición más dialogante hacia la Unión Europea.

Bruselas está pendiente de Hungría. Bruselas y también Moscú. Y Washington. Porque el país centroeuropeo sale a votar. Porque los húngaros y las húngaras están llamados a las urnas en una jornada que puede suponer el fin del Gobierno de Viktor Orbán. El fin a 16 años en los que el primer ministro ultra ha mandado alejándose de las posturas europeas y mostrando simpatía tanto con Putin como con Trump. El Tisza, del conservador Peter Magyar, parte como favorito en unos comicios que están marcando récord de participación.

Y es que a las cuatro horas de la apertura de los colegios electorales ya habían ido a votar un 37,98% de los ciudadanos con derecho a voto. Esto supone 12 puntos porcentuales más que los de las últimas elecciones legislativas, cuando se marcó un 25,77% a la misma hora. La tendencia, además, apunta a que el ritmo va a seguir siendo ascendente.

Victor Orbán es uno de esos húngaros que ya ha ejercido su derecho a voto. El ultra, que ha asegurado que felicitará a su rival si gana las elecciones, ha animado a votar por su partido, el Fidesz, afirmado que es la "opción más segura".

"Hay que respetar la decisión del pueblo", ha expuesto un Orbán que ha celebrado en Facebook los datos de participación provisional: "Que ningún patriota se quede en casa".

El todavía primer ministro ha recibido en las últimas horas mensajes de apoyo de aliados como Donald Trump Jr, el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, o del ministro de Israel para la diáspora, Amichai Chikli.

En cuanto a Magyar, ha insistido en la importancia de la participación: "Habrá distritos electorales donde el resultado dependerá de unos pocos votos".

"Nadie piensa en serio que Tisza vaya a perder, ni Hungría tampoco", ha expuesto un Magyar, más europeísta que su rival, que ha enmarcado de nuevo estos comicios como una lucha "entre el este y el oeste".

Las diferencias entre el ultra Orbán y el conservador Magyar no son demasiadas, salvo en que este último se ha mostrado abierto a un diálogo más amable con la Unión Europea. En cuanto a Ucrania, más o menos lo mismo, mientras que el líder opositor ha mostrado cierta indefinición en cuanto a políticas sociales que tienen que ver con el colectivo LGTBI.

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