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Accidente

Muere un hombre de 60 años tras caer por las escaleras de un mirador en Guadalajara

¿Qué ha pasado? El incidente ha tenido lugar las 15.02 horas de este sábado en el Santuario de la Virgen de la Hoz de Corduente. En el operativo movilizado han participado efectivos de la Guardia Civil, agentes forestales y Bomberos, que han tenido que rescatar el cuerpo.

Una UVI móvil, en una imagen de archivo.
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Un hombre de 60 años de edad ha fallecido tras caer por las escaleras del mirador del Santuario de la Virgen de la Hoz de Corduente, en Guadalajara, ubicado a 200 metros de altura.

Así lo han confirmado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que informan que el accidente ha tenido lugar a las 15.02 horas de este sábado.

En el operativo movilizado han participado efectivos de la Guardia Civil, agentes forestales y Bomberos, que han tenido que rescatar el cuerpo, y una UVI que tan solo ha podido certificar el fallecimiento.

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