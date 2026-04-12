EEUU e Irán no llegan a un acuerdo en Islamabad: interrumpen las negociaciones sin dan por roto el diálogo

¿Qué ha pasado? La primera jornada de contactos entre ambas delegaciones se ha saldado sin avances significativos y con ciertos reproches. Mientras JD Vance duda del compromiso persa en su programa nuclear, los iraníes tildan de "excesivas" las exigencias de Washington.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad han concluido sin acuerdo tras más de quince horas de diálogo ininterrumpido. Pese a la mediación de Pakistán, las diferencias entre ambas naciones persisten, especialmente en torno al programa nuclear iraní. JD Vance, vicepresidente de EEUU, subrayó la falta de avances decisivos, señalando la necesidad de un compromiso firme de Irán para no desarrollar armas nucleares. Por su parte, Irán calificó las demandas estadounidenses de "excesivas" e "ilegales". A pesar de las tensiones, las partes planean continuar las discusiones, buscando un marco común para el diálogo.

Sin acuerdo. Así ha terminado la jornada de negociaciones entre Estados Unidos e Irán celebradas en Islamabad. Así ha acabado la primera ronda de contactos con mediación paquistaní, después de horas y horas de diálogo sin que haya habido pacto alguno mientras ambas partes se citan para una nueva ronda de conversaciones después de que hayan quedado claras las diferencias entre ambos países.

Tal y como cuenta la cadena estadounidense 'CBS', las conversaciones entre representantes de EEUU, de Irán y de Pakistán se han prolongado durante más de nueve horas, prolongándose más allá de las 02:00 del domingo hora local. En ese sentido, IRNA expone que fuentes no oficiales apuntan a que el proceso se ha extendido un día más a propuesta paquistaní, en una iniciativa que habría sido aceptada por ambas delegaciones.

En el encuentro, según la 'CBS?, han participado JD Vance, vicepresidente de EEUU, Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca, y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. Junto a ellos, Mohammad Bagher, presidente del Parlamento de Irán, Abbas Araghchi, ministro de Exteriores iraní, y al menos un representante paquistaní.

Por su parte, Fars ha indicado que, según una fuente informada, en rondas anteriores no se han logrado consensos sobre los principales puntos de desacuerdo y que, aunque ambas partes trabajan ahora en un nuevo borrador, la actitud de Washington es "un obstáculo", según dicha fuente.

Quince horas de contactos ininterrumpidos

Tasnim, en ese sentido, ha detallado que las negociaciones arrancaron el sábado a las 13:00 hora local en el hotel Serena de Islamabad, inicialmente entre autoridades iraníes y paquistaníes y luego con la delegación de EEUU. Se prolongaron hasta cerca de la 03:40, tras cerca de 15 horas de contactos ininterrumpidos.

Las partes confían en continuar las negociaciones durante varias horas más a lo largo del domingo en un intento de acercar posiciones y desbloquear un proceso que, por ahora, sigue sin avances concretos.

El diálogo ha avanzado ahora hacia una parte técnica después del inédito encuentro entre altos representantes de ambos países, con la incorporación de equipos especializados para abordar aspectos económicos, militares, jurídicos y nucleares.

Las partes buscan un marco común en lo que Teherán describe como una "última oportunidad" para el diálogo, en un contexto marcado por la tensión en el estrecho de Ormuz, mientras persisten discrepancias sobre cuestiones clave como las sanciones.

El programa nuclear, centro de todo

JD Vance, mientras tanto, ha explicado que las conversaciones han incluido múltiples encuentros sustantivos aunque sin avances decisivos: "Hemos mantenido varias conversaciones sustantivas con los iraníes, esa es la buena noticia. La mala es que no hemos llegado a un acuerdo y es algo mucho más perjudicial para Irán que para EEUU".

"Hemos dejado muy claras cuáles son nuestras líneas rojas, en qué aspectos estamos dispuestos a ceder y en cuáles no. Lo hemos dejado tan claro como ha sido posible y han optado por no aceptar nuestras condiciones", ha añadido.

Ha indicado que en el centro del desacuerdo está el programa nuclear iraní: "La simple realidad es que necesitamos ver un compromiso firme de que no van a buscar un arma nuclear. De que no buscarán las herramientas que les permita conseguir rápidamente una".

"La cuestión es si existe un compromiso real y duradero de que Irán no desarrollará un arma nuclear, no solo ahora o en dos años, sino a largo plazo. Eso todavía no lo hemos visto", ha señalado.

Vance, en su comparecencia, ha detallado que a pesar de que han actuado con "flexibilidad" no ha habido avances: "Hemos sido razonables. El presidente nos pidió que viniéramos con buena fe y que hiciéramos el máximo esfuerzo para lograr un acuerdo. Eso hemos hecho".

Teherán habla de "exigencias excesivas"

Sus palabras contrastan con la versión de Teherán. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores iraní tilda de "excesivas" y de "ilegales" las demandas de Estados Unidos y que todo depende "de la seriedad y de la buena fe de la contraparte".

"La diplomacia para nosotros es la continuación del jihad sagrado de los defensores de la tierra de Irán", exponen, en un texto en el que aseguran que el país no ha olvidado durante las guerras impuestas segunda y tercera".

Según el comunicado, la delegación iraní está empleando "toda su capacidad, experiencia y conocimiento para salvaguardar los derechos e intereses de Irán", en un contexto marcado además por el impacto de la pérdida de sus líderes y compatriotas, lo que, según dicen, ha reforzado su determinación.

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