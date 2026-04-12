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Arresto en Lleida

En patinete, ebrios, drogados y en dirección contraria: los Mossos detienen a dos individuos en la autovía Corbins

¿Qué ha pasado? Los agentes catalanes recibieron a primera hora de este domingo llamadas de varios automovilistas que alertaban de la presencia en la autovía de dos personas en patinete y lanzando piedras a los coches.

Imagen de archivo de un coche de los MossosImagen de archivo de un coche de los MossosEuropa Press
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Los Mossos d'Esquadra han detenido este domingo a dos personas que circulaban en patinete, ebrias, drogadas y en dirección contraria por la autovía A-2 a la altura de Corbins (Lleida), lanzando piedras a los automóviles.

Según han informado los Mossos, sobre las 07:00 horas la policía ha recibido llamadas de varios conductores que alertaban de la presencia en la autovía de dos personas en patinete. Al parecer, circulaban en sentido contrario y estaban lanzando piedras a los automóviles.

Una patrulla de los Mossos los ha localizado a la altura del kilómetro 245 de la autovía, pero han intentado huir, atravesando la mediana de la vía. Tras un forcejeo, los agentes han logrado detenerles, acusados de atentado contra la autoridad, un delito contra la seguridad del tráfico y otro por un riesgo grave para la circulación. Los detenidos han dado positivo en los controles de drogas y alcohol.

En las alcoholemias los resultados han sido de 0,98 gramos de alcohol por litro de sangre uno de ellos y de 0,78 el otro.

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