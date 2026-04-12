En patinete, ebrios, drogados y en dirección contraria: los Mossos detienen a dos individuos en la autovía Corbins

Imagen de archivo de un coche de los Mossos

¿Qué ha pasado? Los agentes catalanes recibieron a primera hora de este domingo llamadas de varios automovilistas que alertaban de la presencia en la autovía de dos personas en patinete y lanzando piedras a los coches.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas que circulaban en patinete por la autovía A-2 en Corbins (Lleida) en dirección contraria, bajo los efectos del alcohol y las drogas, y lanzando piedras a los automóviles. La policía fue alertada por varios conductores alrededor de las 07:00 horas. Los detenidos intentaron huir atravesando la mediana de la vía, pero fueron capturados tras un forcejeo. Se les acusa de atentado contra la autoridad, un delito contra la seguridad del tráfico y por poner en grave riesgo la circulación. Los controles revelaron que tenían 0,98 y 0,78 gramos de alcohol por litro de sangre.

Los Mossos d'Esquadra han detenido este domingo a dos personas que circulaban en patinete, ebrias, drogadas y en dirección contraria por la autovía A-2 a la altura de Corbins (Lleida), lanzando piedras a los automóviles.

Según han informado los Mossos, sobre las 07:00 horas la policía ha recibido llamadas de varios conductores que alertaban de la presencia en la autovía de dos personas en patinete. Al parecer, circulaban en sentido contrario y estaban lanzando piedras a los automóviles.

Una patrulla de los Mossos los ha localizado a la altura del kilómetro 245 de la autovía, pero han intentado huir, atravesando la mediana de la vía. Tras un forcejeo, los agentes han logrado detenerles, acusados de atentado contra la autoridad, un delito contra la seguridad del tráfico y otro por un riesgo grave para la circulación. Los detenidos han dado positivo en los controles de drogas y alcohol.

En las alcoholemias los resultados han sido de 0,98 gramos de alcohol por litro de sangre uno de ellos y de 0,78 el otro.

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