Ahora

Se investigan los hechos

Unos narcos que se hacían pasar por policías asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga

Los detalles Los sospechosos fueron con la intención de perpetrar un robo de droga entre narcotraficantes, pero se equivocaron al marcar la vivienda e intentaron asaltar la casa de una pareja de octogenarios.

Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo.Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo.EP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Policía Nacional investiga el asalto a una casa de Churriana, en Málaga, por al menos una decena de individuos encapuchados que se hacían pasar por policías. Los sospechosos fueron con la intención de perpetrar un robo de droga entre narcotraficantes, pero se equivocaron al marcar la vivienda e intentaron asaltar la casa de una pareja de octogenarios.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado 1 de noviembre en la urbanización El Olivar. Según informa La Verdad, sobre las 5.00 horas el propietario del inmueble oyó un "bombazo". Más tarde, como el ruido continuaba, comenzó a sospechar de que hubiera unos ladrones intentando colarse.

Según relata el dueño al periódico, los sospechosos no querían entrar en el interior de la vivienda, solo querían que les abriera el garaje que va al sótano. Entonces, los presuntos narcos habrían constatado que se habían equivocado de domicilio y decidieron marcharse.

Finalmente, la pareja de octogenarios no fue agredida, aunque su vivienda sí sufrió daños materiales, así como el portón que derribaron los sospechosos. Agentes de la Policía Nacional ya han abierto una investigación para tratar de esclarecer lo sucedido, informa La Verdad.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón comparece en Les Corts, en directo | Carlos Mazón declara en la comisión tras desvelarse sus llamadas con Pradas
  2. Juicio al fiscal general, en directo | Hablan más periodistas que informaron sobre el correo filtrado del novio de Ayuso
  3. El PP vota contra el objetivo de reducción de emisiones en Europa mientras negocia con Vox en España
  4. La Conferencia Episcopal muestra su "dolor" ante el caso de abusos del obispo de Cádiz y da "verosimilitud" a la denuncia
  5. Alcaldes contra presidentes: la historia de los líderes locales que se atrevieron a desafiar al poder
  6. La borrasca Claudia pone a cuatro comunidades en alerta por viento, lluvias intensas y olas de hasta seis metros