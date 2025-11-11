Unos narcos que se hacían pasar por policías asaltan por error la casa de una pareja de octogenarios en Málaga

Un agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo.

La Policía Nacional investiga un asalto en Churriana, Málaga, perpetrado por al menos diez individuos encapuchados que se hicieron pasar por policías. El incidente ocurrió la madrugada del 1 de octubre en la urbanización El Olivar. Los sospechosos, que buscaban robar droga a narcotraficantes, se equivocaron de vivienda e intentaron asaltar la casa de una pareja de octogenarios. Al percatarse del error, se marcharon sin agredir a los residentes, aunque causaron daños materiales en la propiedad. La Policía ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos, según informa La Verdad.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado 1 de noviembre en la urbanización El Olivar. Según informa La Verdad, sobre las 5.00 horas el propietario del inmueble oyó un "bombazo". Más tarde, como el ruido continuaba, comenzó a sospechar de que hubiera unos ladrones intentando colarse.

Según relata el dueño al periódico, los sospechosos no querían entrar en el interior de la vivienda, solo querían que les abriera el garaje que va al sótano. Entonces, los presuntos narcos habrían constatado que se habían equivocado de domicilio y decidieron marcharse.

Finalmente, la pareja de octogenarios no fue agredida, aunque su vivienda sí sufrió daños materiales, así como el portón que derribaron los sospechosos. Agentes de la Policía Nacional ya han abierto una investigación para tratar de esclarecer lo sucedido, informa La Verdad.

