Detenido un hombre tras atrincherarse con armas de fuego en un piso de Almendralejo por un posible ajuste de cuentas

Leo Álvarez explica que el hombre detenido en Almendralejo "se habría atrincherado para defenderse de unos posibles atacantes por un ajuste de cuentas por drogas".

Un hombre español de 60 años se ha atrincherado en una casa de Almendralejo, en Badajoz. Según cuenta Leo Álvarez en Más Vale Tarde, el hombre, que ya ha sido detenido, "se habría atrincherado para defenderse de unos posibles atacantes por un ajuste de cuentas por drogas".

En el vídeo se puede ver el momento en el que la Policía detiene al hombre tras atrincherarse durante dos horas de máxima tensión y negociación en un despliegue poco antes visto. La Policía, que ha cortado la calle, ha avisado a los vecinos de que no debían salir de sus casas. Seis agentes han entrado en la vivienda protegidos ya que el hombre tenía armas de fuego. La primera hipótesis habla de un posible ajuste de cuentas ya que una persona entró en la casa antes de que el hombre se atrincherara.

Según explica Álvarez, 'Almendralejo Noticias, un medio local, el hombre dio un par de tiros: "No se sabe muy bien si para defenderse o para decir, 'estoy aquí, no entréis'". "Cuando ha visto a al Policía le ha entrado una alegría...", destaca Beatriz de Vicente en este vídeo, donde Álvarez afirma que, seguramente, el negociador de la Policía le ha dicho que era mejor que se fuera con ellos a quedarse ahí.

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