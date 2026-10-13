Moncloa, sin capacidad de reacción judicial tras la suspensión de la 'ley de nietos': "No se entiende, pero se tiene que acatar"

Los detalles Fuentes de Moncloa aseguran que tras consultar a la Abogacía General del Estado, son conscientes de que tienen que ser los afectados los que recurran la decisión al Tribunal Constitucional, también lo pueden hacer la Fiscalía o el Defensor del Pueblo.

El Gobierno tiene la manos atadas, en lo que a movimientos en los tribunales se refiere, para insuflar vida a la 'ley de nietos' después de que el Tribunal Supremo haya confirmado su paralización. Fuentes de Moncloa en conversación con laSexta aseguran que tras consultar a la Abogacía General del Estado, son conscientes de que desde el Ejecutivo no se puede hacer nada. Tienen que ser los afectados los que recurran la decisión al Tribunal Constitucional, también lo pueden hacer la Fiscalía o el Defensor del Pueblo.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha sido clara este martes. Su partido no comparte, pero acata la decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos.

En una entrevista en RNE, Mínguez ha lamentado esta decisión del alto tribunal que afecta a 163.020 personas que no podrán votar el próximo 29 de noviembre, salvo que las oficinas consulares acrediten que son descendientes de exiliados.

"Evidentemente se tiene que acatar porque se tiene que acatar, pero no lo compartimos", ha subrayado Mínguez quien ha insistido en que esta medida "no se entiende" porque los afectados ya han votado en otros procesos electorales y con ella se está quitando "una cosa fundamental" como es el derecho al voto.

Ha criticado al PP por hacer suya, a su juicio, una reclamación de Vox ya que antes los populares "lo tenían clarísimo" porque "lo llevaban hasta en el programa electoral: el derecho al voto y la nacionalidad de los nietos". "No sabemos nunca dónde termina Vox y dónde empieza el Partido Popular", ha aseverado. Y ha asegurado que el PSOE tiene "muchas ganas de empezar esta campaña en positivo" para "fortalecer y darle seguridad a los derechos que tanto cuesta conseguir y que poco cuesta perder".

La Sala da cinco días a los miles de afectados para personarse y formular alegaciones

Los magistrados habían acordado la medida cautelar el pasado 10 de septiembre pero "el acontecimiento sobrevenido e imprevisto" del adelanto electoral precipitó los acontecimientos para resolver de inmediato esta cuestión, hasta el punto de que han estado deliberando este fin de semana, algo inusual en el alto tribunal, tanto como notificar su decisión hoy, fiesta nacional.

De esta forma, el Supremo mantiene la suspensión del derecho a voto para los nacionalizados por la ley de nietos que aun no estaban inscritos en el CERA como a los que sí lo estaban.

Eso sí, el tribunal establece una excepción, es decir, "no regirá la suspensión" cuando los encargados de los consulados "expidan, bajo su responsabilidad, certificación acreditativa de que, a fecha 1 de agosto de 2026", esas personas accedieron a la nacionalidad acreditando documentalmente ser hijos o nietos de represaliados "por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual", como fija la norma y no la instrucción.

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