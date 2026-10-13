Ada Colau pide diálogo a Podemos y ERC para una "candidatura única de izquierdas": "Debemos movernos de nuestras posiciones"

Los detalles La recién nombrada candidata de Frente Amplio asegura que "todavía hay tiempo" para que los partidos a la izquierda del PSOE "se sienten y sigan hablando" de cara a elaborar una lista conjunta: "Tendemos la mano para un acuerdo con ERC y Podemos".

Ada Colau, recién nombrada candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, ha instado a los partidos progresistas a formar una "candidatura única de las izquierdas" para las elecciones generales del 29 de noviembre. Colau ha pedido a Podemos y Esquerra Republicana que continúen dialogando para unificar fuerzas a la izquierda del PSOE, destacando que aún hay tiempo para llegar a un acuerdo. Irene Montero, de Podemos, ha invitado a Frente Amplio a unirse a su pacto con ERC, subrayando la importancia de representar a la mayoría de izquierda. El plazo para registrar coaliciones electorales finaliza el 16 de octubre.

Una "candidatura única de las izquierdas". Es la reclamación que la recién nombrada candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha hecho a los líderes de todos los partidos progresistas de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Un día después de su designación como cabeza de cartel, la exalcaldesa de Barcelona ha reclamado a Podemos y Esquerra Republicana que "nos sentemos y sigamos hablando" para aunar a todas las fuerzas a la izquierda del PSOE en una lista conjunta. "Quiero insistir en que todavía hay tiempo, tendemos la mano desde el Frente Amplio para llegar a acuerdo con Esquerra Republicana y con Podemos", ha aseverado Colau en un vídeo publicado en su cuenta de la red social Instagram en el que ha calificado como un "honor" su nombramiento por parte de Sumar, Más Madrid, Comuns e Izquierda Unida.

En sus primeras palabras tras ser designada como candidata a La Moncloa por la nueva coalición de izquierdas, Colau ha asegurado que las formaciones progresistas aún tienen margen para lograr un acuerdo de coalición "necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones", señalando que es una cuestión de voluntad y que todos los líderes de los diferentes partidos, tanto estatales como regionalistas y nacionalistas, deben ponerse al servicio de este objetivo. Cabe recordar que el plazo para presentar registrar las coaliciones electorales concluye este viernes, 16 de octubre.

Podemos insta a Frente Amplio a unirse a su acuerdo con ERC

Unas horas antes de estas declaraciones de Ada Colau, la número dos de Podemos, Irene Montero, ha instado a Frante Amplio a unirse al acuerdo de los morados con ERC para colaborar en las próximas elecciones generales en Cataluña y hacer campaña en el resto del territorio ella misma junto a Gabriel Rufián.

En una entrevista este martes en la Cadena Ser, y preguntada sobre si este pacto entre Podemos y ERC está abierto a Frente Amplio, Montero ha respondido que "por supuesto". "Es un paso muy importante y un paso que la gente estaba pidiendo, que jugásemos un papel, que llegásemos a marcos de colaboración entre diferentes. Y ahora hay que seguir trabajando para que mucha más gente esté ahí y para que esa candidatura represente a esa mayoría de izquierda", ha añadido.

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