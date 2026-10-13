30 espectadores se quedan encerrados en un cine de Málaga casi una hora tras ver una película de terror

Una persona ha tenido que ser atendida por un ataque de claustrofobia después de que 30 espectadores se quedaran encerrados durante 50 minutos en un cine de Málaga tras romperse el pomo de la puerta.

Después de ver una película de terror, los 30 espectadores de un cine de Málaga se han quedado encerrados en la sala tras romperse el pomo de la puerta. "Está guay la experiencia inmersiva en el cine", afirma uno de los espectadores en este vídeo mientras destaca que "no hay salida". En la sala no hay salida de emergencia ni ninguna otra alternativa y los nervios se han desatado cuando empieza a sonar la alarma.

Entre risas y angustia los espectadores intentan sobrellevar como pueden el encierro. Por su parte, los trabajadores se han puesto en contacto con los clientes a través de una nota que le pasaron por la puerta en la que se puede leer "ya vienen los bomberos". Tras leerla, la situación en el cine se tranquila e, incluso, una persona exclama en el vídeo "¡Estamos salvados, chavales!"

50 minutos la puerta se abrió gracias a los bomberos y, aunque algunas personas se lo tomaron a risa, uno de los asistentes tuvo que ser atendido por un ataque de claustrofobia, "Ya veremos qué dice la inspección de seguridad, si ha sido una error podrían tener algún tipo de multa", explica Beatriz de Vicente en el plató de Más Vale Tarde, donde Leo Álvarez señala que los responsables del cine dicen "que tienen todos los protocolos de seguridad exigidos correctos".

Por último, De Vicente señala que "si alguien perdió un trabajo o un tren pueden pedir una indemnización por daños y prejuicios, al igual que si alguien tuvo un ataque de ansiedad".

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