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La salud del papa

El papa León XIV será hospitalizado este martes para someterse a la operación del nódulo del pulmón

Los detalles El Pontífice anunció este domingo tras el tradicional rezo del Ángelus, que en los próximos días se sometería a una intervención después de que los médicos le detectaran un nódulo pulmonar, durante una revisión.

El papa León XIV El papa León XIVEuropa Press
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El papa León XIV será hospitalizado este martes a última hora de la mañana en el Hospital Gemelli para someterse a la intervención quirúrgica en la que le extirparán un nódulo del pulmón, según han confirmado a Europa Press fuentes del Vaticano.

El Pontífice anunció este domingo tras el tradicional rezo del Ángelus, que en los próximos días se sometería a una intervención después de que los médicos le detectaran un nódulo pulmonar, durante una revisión.

"Recientemente, durante unos controles, los médicos me encontraron un módulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy temprana y bien localizado", indicó el Pontífice ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano.

"El tiempo previsto de hospitalización posoperatoria es de aproximadamente una semana", indicó en una breve comunicación el portavoz vaticano, Matteo Bruni.

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