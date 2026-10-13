Pedraz imputa al exjuez Luis Sáenz de Tejada en la causa de las cloacas del PSOE y le atribuye organización criminal

Las cloacas del PSOE, al clan de los Rochos: "(La jueza) Biedma es un puto grano en el culo"

El contexto El exjuez en cuestión es quien habría propuesto "eliminar" a la magistrada a una supuesta integrante del clan de narcotraficantes de Badajoz de 'Los Rochos'.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado al exjuez Luis Sáenz de Tejada en la causa de las cloacas del PSOE por delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral. Sáenz de Tejada deberá comparecer el 28 de octubre a las 10:30 horas. Además, se ha citado como testigo a Raúl Montaño Hermosell, abogado de Cintia Carolina Rocho Leal, quien afirmó que Sáenz de Tejada le sugirió "eliminar" a la jueza Beatriz Biedma. Esta decisión sigue a la solicitud de Biedma para esclarecer el rol de Sáenz de Tejada y su conexión con una presunta organización criminal vinculada al clan de narcotraficantes de Los Rochos. Según la UCO, las cloacas del PSOE habrían intentado influir en un procedimiento judicial que afectaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado al exjuez Luis Sáenz de Tejada en la causa de las cloacas del PSOE por los delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral. El magistrado le ha citado el próximo 28 de octubre a las 10.30 horas para comparecer.

También ha citado el mismo día, en su caso a las 10:00 horas y en calidad de testigo, a Raúl Montaño Hermosell, abogado de Cintia Carolina Rocho Leal, la presunta integrante del clan de narcotraficantes de Los Rochos que aseguró que Sáenz de Tejada le dijo que había que "eliminar" a la jueza Beatriz Biedma, según una providencia a la que ha tenido acceso laSexta.

Esta decisión llega horas después de que la propia magistrada solicitara la declaración tanto de Cintia Rocho, la supuesta integrante del clan de narcotraficantes de Badajoz que aseguró que el exjuez Luis Sáenz de Tejada le propuso "eliminar" a la magistrada, como del propio Sáenz de Tejada.

Al realizar dicha petición argumentó que "resulta nuclear para esclarecer su rol, sus contactos, la finalidad de sus actuaciones y su participación en la presunta organización criminal". "Su actividad previa contra la perjudicada fue el motivo por el que Leire Díez lo reclutó, y desde el inicio del procedimiento contra David Sánchez su actuación se centró de manera directa y sostenida en la magistrada instructora, reproduciendo exactamente los objetivos fijados por el grupo y las anotaciones manuscritas intervenidas", señala el escrito de Biedma.

Según un informe de la UCO entregado al juez Pedraz, las cloacas del PSOE habrían contactado con el clan de los Rochos como parte de su presunto plan para "intervenir o condicionar" el procedimiento judicial que afectaba a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno. El grupo estaría formado por Leire Díez, los empresarios Javier Pérez Dolset y Joaquín Parra, y el exjuez Luis Sáenz de Tejada. Según declaró Cintia Rocho, parte de este clan vinculado presuntamente al narcotráfico, a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, le trasladaron la intención de las cloacas de "hacer una limpieza en los juzgados de Badajoz".

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