Cuatro encapuchados asaltan un bingo de madrugada por 500 euros y chocan contra un autobús

Tras robar a punta de pistola un bingo de Usera, en Madrid, del que se llevaron 500 euros, los atracadores se saltaron un semáforo, colisionando contra un autobús y abandonando su coche. Todavía no están detenidos.

Tres encapuchados han asaltado un bingo a las dos de la mañana en Madrid. Como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia, uno de los ladrones encañona a una de las trabajadoras mientras le piden el dinero que hay en la caja, se lo arrancan de las manos y salen huyendo.

Un cuarto ladrón les espera en la calle con un coche de alta gama con el que se disponen a huir. Sin embargo, se saltan un semáforo en rojo, lo que origina que colisionen con un autobús y contra un coche aparcado y, aunque, continúan a la fuga, abandonan el coche en unas calles aledañas.

"No les han detenido todavía, pero no han tenido una buena noche, se han llevado unos 500 euros", afirma Leo Álvarez en el plató de Más Vale Tarde, donde Beatriz de Vicente señala los delitos que han cometido: "Delito contra la seguridad vial, robo con violencia, tendencia de armas...". "Han arriesgado demasiado para tan poco", afirma Álvarez, que destaca que, aunque "no les han detenido todavía, no tardarán".

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