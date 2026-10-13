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La salud del papa

La operación a León XIV para extirparle un nódulo pulmonar termina con éxito y vuelve a la habitación del hospital

Los detalles Tras la operación realizada en el Hospital Gemelli, el equipo sanitario analizará el material extraído y realizará una biopsia del nódulo para descartar patologías graves y poner apellidos a la enfermedad del pontífice.

Imagen de archivo del papa León XIV Imagen de archivo del papa León XIVEuropa Press

El papa León XIV ha sido operado con éxito la tarde de este martes de la extirpación del nódulo pulmonar. "La intervención ha concluido con éxito, dentro de los plazos y según lo previsto, y el Santo Padre ha regresado a su habitación”, ha comunicado el Vaticano.

Tras la operación realizada en el Hospital Gemelli, el equipo sanitario analizará el material extraído y realizará una biopsia del nódulo para descartar patologías graves y poner apellidos a la enfermedad del pontífice.

*Noticia en ampliación.

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