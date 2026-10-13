Siguen los retrasos en las salidas de la alta velocidad Madrid - Barcelona tras el incendio que interrumpió la línea cuatro horas

Los detalles La línea Madrid-Barcelona está sufriendo leves retrasos en algunas salidas de los trenes, ya que existe un tramo de vía, comprendido entre Ariza y Plasencia de Jalón en Zaragoza, en el que solo se puede circular por una vía, y en el que existe una limitación de velocidad.

La circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Barcelona experimenta retrasos este martes tras el incendio de una locomotora que suspendió el servicio durante más de cuatro horas el lunes. Renfe informa que, aunque el servicio se restableció parcialmente, hay retrasos debido a que un tramo entre Ariza y Plasencia de Jalón en Zaragoza solo permite circulación por una vía y con limitación de velocidad a 80 km/h. El incendio, ocurrido cerca de Ricla, Zaragoza, obligó a cortar la línea y desalojar a 380 pasajeros. Adif comunicó que la circulación se restableció gradualmente desde las 20:30 horas del lunes.

Los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona presentan retrasos en las primera horas de este martes en algunas salidas y llegadas, tras restablecer durante la noche parcialmente el servicio después de más de cuatro horas suspendido por el incendio de una locomotora, incidente que también ha afectado a las conexiones con Navarra y La Rioja.

Según ha indicado este martes Renfe en un comunicado, la circulación ferroviaria entre Ricla y Plasencia de Jalón en Zaragoza se encuentra restablecida parcialmente y los trenes circulan por una única vía, con una limitación temporal de velocidad de 80 km/h. Estos trenes circulan además marcha a la vista en determinados tramos, mientras continúan las labores de retirada del material afectado y reparación de la infraestructura, ha añadido Renfe.

Como consecuencia de estas restricciones, la capacidad de la línea se ha visto reducida, lo que está provocando alteraciones en la circulación y un incremento de los tiempos de viaje, reconoce la operadora. Asimismo, la compañía ha activado cambios y devoluciones sin coste para todos los servicios de la línea.

En la víspera, el incendio de la locomotora de un tren AVE a la altura de Ricla (Zaragoza) con destino Figueras (Girona) obligó a cortar la línea de alta velocidad en ambos sentidos y a desalojar a los 380 pasajeros que viajaban en el convoy.

Renfe ha reorganizado la circulación de varios servicios mediante trenes en doble composición, agrupando determinadas circulaciones y ajustando sus horarios de salida. Todo ello, ha indicado, con el objetivo de optimizar la capacidad disponible y minimizar las afectaciones a los viajeros. Asimismo, continúa adaptando la programación comercial de la línea Madrid-Barcelona para optimizar la capacidad disponible mientras persistan las limitaciones de circulación derivadas de la incidencia registrada este lunes en Ricla.

Con este objetivo, varios servicios programados para este martes operarán en doble composición, adoptando la hora de salida de una circulación posterior, lo que según Renfe se está comunicando a los viajeros afectados mediante los canales habituales de comunicación de la compañía.

Como consecuencia de las necesidades de material derivadas de la incidencia, se han tenido que modificar determinados servicios asociados a las conexiones de alta velocidad con Navarra y La Rioja.

El servicio 752 Logroño-Castejón ha sido suprimido y los viajeros encaminados en el tren Regional 18072 Logroño-Zaragoza, desde donde están siendo reubicados en otras circulaciones hasta su destino final. Asimismo, el servicio 612 Pamplona-Madrid ha sido suprimido y los viajeros están siendo trasladados en el Regional 18074 Pamplona-Zaragoza para su posterior reubicación en otros trenes con destino Madrid.

"Renfe lamenta las molestias ocasionadas y agradece la comprensión de los viajeros mientras continúan los trabajos necesarios para recuperar plenamente las condiciones habituales de circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona", concluye la operadora pública en su comunicado.

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