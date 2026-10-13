El FMI eleva su previsión de crecimiento para España este año al 2,5% y al 3,7% la de inflación

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, interviene durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial de 2026

¿Por qué es importante? El FMI vuelve a señalar a España como la gran economía europea más dinámica, con un ritmo de expansión más del doble en 2026 que el 1,1% proyectado para la eurozona, que el próximo año crecerá un 1,2%.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que España lidere el crecimiento económico en la zona euro este año y el próximo, con un aumento del PIB del 2,5% en 2026 y del 1,8% en 2027. Esta proyección es más optimista que la de otras economías europeas como Alemania, Francia e Italia. Aunque el FMI ha ajustado al alza sus expectativas para España, sigue siendo menos optimista que el Gobierno español, que espera un crecimiento del 2,6% en 2026 y del 2,2% en 2027. La inflación en España se estima en un 3,7% en 2026 y un 2,7% en 2027, superando la media de la eurozona. La tasa de paro se mantendría en el 9,8%, superior al promedio del 6,3% de la zona euro.

El crecimiento del producto interior bruto (PIB) de España seguirá siendo este año y el siguiente el que mejor evolución registrará entre las principales economías de la zona euro, según las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que anticipan una expansión del 2,5% en 2026 y del 1,8% en 2027, con una tasa de inflación del 3,7% y del 2,7%, respectivamente.

En su informe 'Perspectiva Económica Mundial', la institución dirigida por Kristalina Georgieva ha revisado cuatro décimas al alza sus expectativas de crecimiento para la economía española este año, hasta el 2,5%, después del 2,6% observado en 2025, mientras que ha mantenido sin cambios el pronóstico de crecimiento para 2027 en el 1,8%.

Con esta última mejora de su pronóstico de crecimiento del PIB español en 2026, el FMI se aproxima a la previsión que maneja el Gobierno de España, que a finales del pasado mes de junio situó en el 2,6% su estimación para el año en curso, aunque la institución internacional sigue siendo menos optimista de cara al próximo año, ya que el Ejecutivo español espera una expansión del 2,2% en 2027.

En cualquier caso, el FMI vuelve a señalar a España como la gran economía europea más dinámica, con un ritmo de expansión más del doble en 2026 que el 1,1% proyectado para la eurozona, que el próximo año crecerá un 1,2%. En comparación con las proyecciones anteriores, los Veintiuno han visto mejorada en dos décimas la previsión de este año y confirmada la de 2027.

De este modo, el PIB de España seguirá creciendo sustancialmente más que el resto de las grandes economías del euro, dado que el FMI anticipa una expansión de Alemania del 1,3% en 2026 y el 1,1% en 2027; del 0,4% y el 0,7%, respectivamente, en Francia; así como del 0,8% este año y del 0,6% el siguiente en el caso de Italia.

En cuanto a los precios, el FMI prevé que la tasa de inflación en España promediará en 2026 un 3,7%, lo que supone siete décimas más que en su informe de perspectivas de la pasada primavera y superando el 3,1% estimado para el conjunto de la eurozona, aunque para el siguiente año confía en que la tasa modere su subida en España al 2,7%, frente al 2,8% en promedio de la eurozona.

Asimismo, las nuevas proyecciones de la institución con sede en Washington mantienen la tasa de paro estimada para España en el 9,8% este año y el próximo, por debajo del 10,5% correspondiente a 2025, aunque por encima del promedio del 6,3% previsto para cada uno de los dos ejercicios para la zona euro.

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