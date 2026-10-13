¿A dónde han sido llevados los migrantes? De los que están los campamentos del Gobierno a los que se esconden en barriadas

Pese a que todas las playas ya han sido desalojadas, algunos migrantes huyeron de la Policía hacia la periferia para continuar allí acampados.

Tras 75 días, las playas de Ceuta ya están desalojadas. Las que fueron un lugar para migrantes, como El Trampolín, Benítez o El Guano, ya están vacías y en periodo de rehabilitación. Entonces, la pregunta es ahora dónde están todas esas personas que las han habitado durante semanas.

Muchos de ellos han ido siendo realojados paulatinamente a los campamentos temporales que ha ido habilitando el Gobierno como Loma Margarita, Loma Colmenar o los dos campamentos del puerto. Para ellos, es una situación temporal porque antes o después se van a tramitar los expedientes de expulsión a su país.

Al mismo tiempo, muchos de ellos han vuelto voluntariamente por su propio pie hacia Marruecos en un goteo constante desde el inicio de la crisis migratoria. Pero lo cierto es que durante el último desalojo hemos visto como muchos de estos inmigrantes huían de las playas y no era precisamente ni a los campamentos ni a Marruecos.

Huían porque después de tanto tiempo aquí, de haber apostado por quedarse en España, veían como sus posibilidades menguan y que su deportación a Marruecos era inminente. ¿Qué es lo que han hecho? Huir. Viven ahora mismo de forma fugitiva, en barriadas de la periferia, como Los Rosales en El Príncipe, durmiendo donde pueden y comiendo lo que pueden.

De hecho, muchas de las tiendas de campaña que se veían en la playa ahora se ven en la periferia ceutí. Otros han apostado por quedarse en el monte y viven escondidos entre la maleza para no ser avistados por la Policía.

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