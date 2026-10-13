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Hay cuatro heridos

Muere una persona tras caer de una montaña rusa en un parque de atracciones en Georgia, EEUU

El contexto Este incidente marca al menos la séptima muerte en el parque de Georgia, lo que pone de relieve las preocupaciones de seguridad actuales en los parques de diversiones de Estados Unidos.

Imagen de archivo de la montaña rusa Goliat en el parque de atracciones Six Flags Over Georgia. Imagen de archivo de la montaña rusa Goliat en el parque de atracciones Six Flags Over Georgia.Europa Press
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Una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas en un accidente ocurrido en una montaña rusa del parque de atracciones 'Six Flags Over Georgia', según han informado medios locales.

El incidente ocurrió el lunes por la tarde en la atracción, denominada 'Goliath', que fue evacuada poco después de ocurrir, según la cadena WSB-TV. La montaña rusa, que alcanza alturas de 200 pies (unos 60 metros) y velocidades de 70 millas por hora (unos 112 kilómetros), fue detenida con un conjunto de autos en la parte superior de la atracción.

Los empleados del parque confirmaron a la jefa de la oficina del condado de Cobb, en Georgia, del Canal 2, Michele Newell, que un visitante del parque murió y otros cuatro resultaron heridos.

La causa del accidente aún está bajo investigación, y la Policía no ha confirmado aún los relatos de los testigos que aseguran que el hombre se cayó de la montaña rusa después de salir "lanzado" desde su asiento, según informa Now Georgia.

La cadena local WXIA, afiliada a NBC, ha recogido relatos de testigos que lo vieron caer de la montaña y golpearse con diferentes partes de la atracción hasta en tres ocasiones.

En un comunicado, 'Six Flags Over Georgia' ha expresado su profunda tristeza por el incidente. "Nuestros pensamientos y más sentido pésame están con la familia, los amigos y los seres queridos del fallecido. También brindamos apoyo a los clientes y miembros del equipo afectados", han escrito.

La ciudad de Mableton, donde se encuentra el parque, también ha emitido un comunicado expresando sus condolencias y coordinando con la Policía del condado de Cobb y la seguridad del parque.

La montaña rusa Goliath, inaugurada en 2006, es conocida por sus altas velocidades y curvas cerradas. Este incidente marca al menos la séptima muerte en el parque de Georgia, lo que pone de relieve las preocupaciones de seguridad actuales en los parques de diversiones de Estados Unidos.

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