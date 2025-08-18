Ahora

Accidente en carretera

Detenido un hombre de 83 años que atropelló a cuatro ciclistas y se dio a la fuga en Madrid

El contexto El hombre atropelló a cuatro ciclistas en Colmenar de Oreja, en la M-320, a la altura del kilómetro 16.800. Tras el accidente, el conductor abandonó el lugar de los hechos, sin socorrerlos. Dos de ellos resultaron heridos graves y los otros dos, con lesiones leves.

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.Europa Press

Agentes de la Agrupación de Tráfico de Madrid han detenido a un hombre de 83 años que atropelló a cuatro ciclistas el pasado 3 de agosto en la localidad madrileña de Colmenar de Oreja y se dio a la fuga.

El accidente ocurrió sobre las 09:26 horas a la altura del kilómetro 16.800, en la M-320, cuando el conductor arrolló a los cuatro ciclistas. Dos se encuentran heridos de gravedad y los otros dos, leves. El conductor, después de llevárselos por delante, abandonó el lugar de los hechos sin prestarles atención.

El autor del atropello es un hombre octogenario, vecino de Madrid,sin antecedentes penales, pero al que ahora se le imputan dos delitos de lesiones y uno de abandono del lugar del siniestro.

Gracias a la investigación, que se centró en analizar los restos en el lugar del accidente, los agentes pudieron identificar el vehículo. La tarea fue complicada porque la marca y el modelo del coche eran muy comunes. Finalmente, después de dos semanas, se localizó al autor del atropello y la Guardia Civil procedió a su detención.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | El fuego sigue arrasando la Península y deja ya cuatro víctimas mortales
  2. Guerra Ucrania-Rusia, en directo | Trump dice que Kyiv puede tener "casi de inmediato" la paz si renuncia a Crimea y la OTAN
  3. Más de 200.000 personas claman por la liberación de rehenes en Gaza en unas masivas protestas en Israel: hay al menos 38 detenidos
  4. Elecciones en Bolivia: Paz y Quiroga se disputarán la Presidencia en segunda vuelta
  5. Siete rescatados a la deriva por un reventón térmico en la Costa de Granada
  6. Rescatan a 19 personas que cayeron de varios kayak en el embalse del Atazar, Madrid