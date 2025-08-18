Detenido un hombre de 83 años que atropelló a cuatro ciclistas y se dio a la fuga en Madrid

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.

El contexto El hombre atropelló a cuatro ciclistas en Colmenar de Oreja, en la M-320, a la altura del kilómetro 16.800. Tras el accidente, el conductor abandonó el lugar de los hechos, sin socorrerlos. Dos de ellos resultaron heridos graves y los otros dos, con lesiones leves.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de Madrid han detenido a un hombre de 83 años que atropelló a cuatro ciclistas el pasado 3 de agosto en la localidad madrileña de Colmenar de Oreja y se dio a la fuga.

El accidente ocurrió sobre las 09:26 horas a la altura del kilómetro 16.800, en la M-320, cuando el conductor arrolló a los cuatro ciclistas. Dos se encuentran heridos de gravedad y los otros dos, leves. El conductor, después de llevárselos por delante, abandonó el lugar de los hechos sin prestarles atención.

El autor del atropello es un hombre octogenario, vecino de Madrid,sin antecedentes penales, pero al que ahora se le imputan dos delitos de lesiones y uno de abandono del lugar del siniestro.

Gracias a la investigación, que se centró en analizar los restos en el lugar del accidente, los agentes pudieron identificar el vehículo. La tarea fue complicada porque la marca y el modelo del coche eran muy comunes. Finalmente, después de dos semanas, se localizó al autor del atropello y la Guardia Civil procedió a su detención.