Siniestro a la fuga

Un atropello múltiple deja ocho heridos en Granollers, Barcelona: el autor se ha dado a la fuga

Los detalles Algunos testigos, aseguran fuentes policiales, han informado de que el autor del siniestro, que tuvo lugar en la calle María Palau sobre las 23:45 horas, es una persona conocida en la localidad.

Imagen de archivo de los Mossos d'EsquadraImagen de archivo de los Mossos d'EsquadraRedes sociales
Ocho personas han resultado heridas en un atropello múltiple que ha tenido lugar este sábado en el municipio barcelonés de Granollers. Los Mossos de d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Este incidente se produjo en las inmediaciones de la calle María Palau, barrio del Congost, sobre las 23.45. Algunos testigos, aseguran fuentes policiales, han informado de que el autor del atropello es una persona conocida en la localidad.

El conductor huyó del lugar con el vehículo, a pesar de impactar también contra una farola de la calle. Los afectados, que sufrieron heridas de diversa consideración, fueron trasladados al Hospital de Granollers, al Hospital de Mollet y al CUAP de Granollers.

Después del atropello, se personaron en el lugar un gran número de vecinos. Muchos de ellos habrían buscado al autor de los hechos para "ajustar" cuentas, según ha adelantado ElCaso.cat, por lo que los Mossos se vieron obligados a desplegar un operativo.

Horas más tarde, los agentes recibieron un aviso de un coche en llamas en la calle Diagonal de Canovelles y descubrieron que el vehículo era del hombre que buscaban.

