Estaba "visiblemente nervioso"

Detenido con casi un kilo y medio de cocaína y haciendo una videollamada mientras conducía sin carnet en Benidorm

Los detalles La detención se ha llevado a cabo tras un control rutinario realizado por una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana del municipio alicantino. Los agentes habrían observado una conducción "anómala" de este hombre.

Un hombre de 51 años ha sido detenido por la Policía Nacional y la Policía Local de Benidorm (Alicante) por un presunto un delito de tráfico de drogas tras ser interceptado en un control policial rutinario con casi un kilo y medio de cocaína.

La detención se ha llevado a cabo tras un control rutinario realizado por una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana del municipio alicantino. Los agentes habrían observado una conducción "anómala" de este hombre, que se encontraba circulando haciendo una videollamada.

Al detener el vehículo, la Policía notó "visiblemente nervioso" al varón. Posteriormente, procedieron a registrar superficialmente el coche, momento en el que encontraron un recipiente con una sustancia sospechosa.

Tras realizar una prueba química preliminar, averiguaron que se trataba de cocaína, con un peso de 1,470 gramos. El arrestado también ha sido sancionado por circular mientras hacía una videollamada y además, sin carnet de conducir.

El detenido ha sido trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Benidorm.

