Detenido en Alicante un hombre que apuñaló a sus exsuegros en Málaga

Los detalles El supuesto maltratador, de 43 años, llevaba en busca y captura desde el pasado 4 de abril, momento en el que apuñaló a los padres de su expareja.

La Policía Nacional detuvo en Alicante a un hombre de 43 años buscado por apuñalar a los padres de su expareja en Málaga el 4 de abril. El sospechoso tenía seis órdenes de detención, principalmente por quebrantar órdenes de alejamiento en casos de violencia de género. Una de estas órdenes incluía su ingreso en prisión por lesiones. El día del ataque, el agresor irrumpió en la casa de los padres de su expareja, hiriendo gravemente a la madre. Tras identificar su rostro, la Policía estableció un operativo para localizarlo, logrando su arresto en Alicante con la colaboración de agentes locales.

La Policía Nacional ha detenido este pasado fin de semana en Alicante a un supuesto maltratador de 43 años, en busca y captura, por apuñalar con un machete a los padres de su expareja, de 20 años, el pasado 4 de abril en Málaga.

Al investigado le constaban hasta seis requisitorias judiciales y policiales que instaban a su detención, la mayoría por quebrantamientos de órdenes de alejamiento en el ámbito de la violencia de género, según ha informado este lunes la Policía Nacional. Una de las órdenes, además, decretaba su ingreso en prisión por un delito de lesiones, a instancias de la Audiencia Provincial de Málaga Sección 8.

El pasado 4 de abril, el hombre amenazó de muerte por teléfono a su expareja y fue a donde esperaba encontrarla, el domicilio de los padres de ella, en Málaga. Tras irrumpir en la vivienda, echando la puerta abajo de una patada y con el rostro tapado con una careta, atacó con un machete a los progenitores de su expareja.

En el ataque produjo un grave corte en un brazo a la que fuera su suegra y otras heridas de arma blanca de menor entidad a su suegro, que se interpusieron a tiempo evitando el ataque hacia su hija. Durante el forcejeo, los agredidos identificaron el rostro del agresor, que huyó a continuación en un vehículo.

A tenor de los protocolos en violencia de género y los registros violentos del maltratador, la Policía Nacional estableció una patrulla fija, junto al domicilio familiar, hasta localizar y detener al sospechoso. En el transcurso de las pesquisas, los investigadores tuvieron informaciones que situaban al agresor en Alicante. Agentes de la UFAM de la Comisaría Provincial de Málaga solicitaron colaboración a sus homólogos en Alicante para dar con el sospechoso.

Paralelamente, con efectivos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, se estableció un dispositivo discreto en el barrio de El Cementerio, donde el presunto agresor había encontrado cobijo.

Este pasado sábado, con informaciones que apuntaban a una salida inmediata del investigado de la capital alicantina, un agente franco de servicio observó al fugado en el vial de Los Cipreses, y solicitó el apoyo inmediato de la Policía Nacional, que detuvo al hombre cuando iba entrar en una vivienda.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.