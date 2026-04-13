Los Mossos investigan la muerte de un joven de 22 años en Lleida tras precipitarse de un tercer piso

Imagen de archivo de un coche de los Mossos

Los detalles Según ha avanzado 'Segre', los hechos se produjeron este domingo al mediodía y la víctima falleció de madrugada en el Hospital Arnau de Vilanova de la capital ilerdense tras ser trasladada en estado muy grave.

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte de un joven de 22 años en Lleida tras precipitarse de un tercer piso y que "podría" deberse a una pelea con sus compañeros de piso, han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'Segre', los hechos se produjeron este domingo al mediodía y la víctima falleció de madrugada en el Hospital Arnau de Vilanova de la capital ilerdense tras ser trasladada en estado muy grave.

La policía catalana mantiene la investigación abierta. Además, según informa Segre, los Mossos d'Esquadra detuvieron este domingo a dos hombres, de 28 y 24 años, por su presunta relación con la muerte de su compañero de piso en Lleida.

Según la información que recoge el medio, cuando los agentes accedieron a la vivienda desde donde se habría precipitado a la víctima, observaron vestigios compatibles con una pelea en las diferentes habitaciones y una ventana que daba al patio de luces abierta.

Entonces, identificaron a los vecinos que se encontraban presentes –unos de ellos estaba herido– y procedieron a detenerlos.

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