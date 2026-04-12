¿Quién se quedará los 5 millones?: este lunes comienza el juicio por el boleto de la Primitiva que un lotero dijo encontrar

El contexto Manuel Reija asegura que cuando encontró el número ganador, en 2012, "no tenía nadie delante". Sin embargo, la Fiscalía lo considera responsable de un supuesto delito de estafa -o de forma alternativa de apropiación indebida-.

En 2012, un boleto de la Primitiva premiado con 4,7 millones de euros desató una controversia en A Coruña. Manuel Reija, lotero, y su hermano Miguel, exdelegado provincial de Loterías, enfrentan un juicio por estafa y blanqueo de capitales tras supuestamente apropiarse del boleto de un hombre fallecido en 2014. La Fiscalía acusa a Manuel de quedarse con el boleto y no informar al legítimo dueño, mientras que Miguel habría facilitado el cobro del premio. Se solicitan seis años de prisión para ambos y una multa de 9,4 millones. El juicio comenzó el 13 de abril, y el boleto sigue en custodia.

Corría el año 2012 y un boleto de la Primitiva premiado con 4.700.000 euros revolucionó A Coruña. 278 personas reclamaron ser las dueñas del boleto de la primitiva, no solo por la cantidad del botín, sino porque se trataba de un boleto huérfano... o eso se creyó entonces. Este lunes, 14 años después, dará comienzo el juicio contra el lotero que dijo encontrar el número ganador.

"En el momento en que yo encontré el boleto no tenía nadie delante. Eso lo digo desde el primer momento y lo sigo diciendo ahora", expone Manuel Reija, que se enfrenta a un juicio por estafa o apropiación indebida, así como su hermano, Miguel Reija, que entonces era delegado provincial de Loterías.

La Fiscalía, en su escrito de acusación, lo considera responsable de un supuesto delito de estafa -o de forma alternativa de apropiación indebida-, por el que pide 6 años de prisión, así como otros 6 para su hermano, al que en este caso ve implicado en un supuesto delito de blanqueo de capitales -o de encubrimiento, con tres años de prisión-. En caso de que el tribunal considere que incurrió en un delito de blanqueo, pide que se le imponga una multa de 9,4 millones, el doble del valor del premio.

El Ministerio Público también reclama en su escrito que se entregue el boleto premiado a los herederos del hombre, fallecido en 2014, al que la Policía Nacional identificó como legítimo propietario. Los hechos objeto de esta causa judicial se remontan al 30 de junio de 2012 cuando la Administración de Loterías número 44 situada en un Carrefour, en la coruñesa avenida de Alfonso Molina, recibió el aviso de que se había sellado de manera automática un boleto de primitiva ganador y tres billetes más que, supuestamente, pertenecían al mismo hombre.

El portador, fallecido el 4 de abril de 2014, acudió a comprobar todas sus combinaciones a otro despacho, el de San Agustín -que regenta el lotero encausado-, el día 2 de julio de ese año a las 11:25 horas, y no recibió la comunicación de los 4.722.337,75 euros que le correspondían, según el informe policial.

"Conocedor del alto importe del premio al tratarse de primera categoría, se lo quedó para sí, junto con los demás boletos, y no comunicó al apostante dicho extremo ni tampoco le devolvió el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal, convenciendo así al propietario de que no había obtenido premio alguno", relata la Fiscalía.

Ya "con el boleto en su poder y completamente seguro del alto valor que tenía, ese mismo día acudió a la delegación provincial de loterías y apuestas del Estado de A Coruña regentada por su hermano, el también acusado (...) con la finalidad de acelerar los trámites del cobro del resguardo prescindiendo de cualquier procedimiento reglado y como si fuese legítimo poseedor".

Fue "plenamente consciente de la ilegitimidad"

Este era, según la Fiscalía, "plenamente consciente de la ilegitimidad de la posesión de este título por parte de su hermano", pero "se dispuso a allanar el camino" y lejos de "cualquier procedimiento reglado" realizó "actos tendentes a disfrazar el verdadero origen del boleto a los efectos de que pudiese hacer efectivo el premio".

Al día siguiente, presentó un escrito "donde comunicaba que había encontrado un boleto, e inmediatamente, aprovechando el trato cercano y amistoso que tenía por razón de su cargo con miembros de la Sociedad Estatal de Apuestas y Loterías del Estado, se puso en contacto con algunos de ellos manifestando mendazmente que su hermano había encontrado el billete e intentando acelerar al máximo los trámites indispensables para que hiciese efectivo el importe" del premio.

La Fiscalía sostiene que el lotero "insistió en su solicitud de cobro en diversas ocasiones" a través de tres escritos. En caso de que la familia del legítimo propietario del boleto no pueda cobrar el premio, el Ministerio Público pide que sean los dos acusados quienes le abonen los 4,72 millones.

En cualquiera de los dos casos, solicita que sean el lotero y su hermano los que paguen "conjunta y solidariamente" los intereses aplicables desde el día del sorteo, hace ahora 13 años. El boleto permanece depositado en la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. El juicio arranca este lunes, 13 de abril, y está previsto que continúe los días 14, 15, 16 y 20.

"Yo me he encontrado con 5 millones en mi mano que podría haber hecho lo que quisiera con ellos. Es un boleto al portador lo podría haber cobrado sin ningún problema", afirmó Reija. De hecho, Manuel sí que intentó cobrar ese dinero con ayuda de su hermano. "Si tengo que decirlo ante un juez si hay alguna demanda o alguna cosa no hay ningún problema ya lo aclararé", añade.

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