Detenido tras matar a puñaladas a su pareja en un portal y atrincherarse en su vivienda en el barrio de La Fuensanta (Córdoba)

Los detalles La Policía Nacional ha acudido al lugar y los servicios sanitarios del 061 se encuentran en el lugar del suceso, que se investiga como un caso de violencia de género.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Córdoba por el presunto asesinato de una mujer con un arma blanca. El incidente ocurrió en el barrio de la Fuensanta, donde el hombre se atrincheró tras el crimen e inundó de gas el portal del edificio, generando tensión en el vecindario. Los bomberos lograron entrar y confirmaron la muerte de la mujer, que estaba en el sistema VioGén. La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género investiga el caso como posible violencia de género. De confirmarse, sería la víctima número 16 en 2023 y la 1.359 desde 2003. El 016 ofrece atención a víctimas de violencia machista las 24 horas.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por matar a una mujer con un arma blanca en Córdoba, después de haberse atrincherado en su vivienda tras cometer el presunto asesinato.

El suceso ha tenido lugar sobre las 09:00 horas en una vivienda ubicada en el pasaje Virgen de Luna del barrio de la Fuensanta de la capital cordobesa y la mujer asesinada estaba incluida dentro del sistema VioGén, han precisado las fuentes.

Tras cometer el asesinato, el hombre ya detenido se había atrincherado en la vivienda y había inundado de gas el portal del edificio para evitar la entrada de los servicios de emergencia, lo que ha provocado una gran tensión en el barrio.

Finalmente, han sido los bomberos los que han logrado entrar en la vivienda y, una vez dentro, han comprobado que la mujer se encontraba fallecida por heridas de arma blanca, por lo que los agentes de la Policía Nacional han detenido de inmediato al hombre como presunto autor del asesinato.

En un mensaje en la red social X, la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que está recabando datos de este asesinato por un posible caso de violencia de género.

De confirmarse la naturaleza machista del asesinato, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 16 en 2026 y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

016, número contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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