El 'ala gitana' del tanatorio: varias familias denuncian la discriminación que sufren al no darle salas o facilitarles las menos reformadas

Los detalles Varias familias aseguran que por ser gitanas solo se les facilita un área determinada del Tanatorio Sur, concretamente una que aseguran que está poco acondicionada.

Samuel Escudero, diputado en la Asamblea de Madrid, denunció el racismo contra los gitanos en los tanatorios madrileños tras vivir una experiencia humillante al intentar velar a su sobrino de seis años. Aunque había salas disponibles, le negaron el acceso por ser gitano, siendo finalmente derivado al Tanatorio Sur, donde solo le ofrecieron una sala en un área menos acondicionada, reservada para gitanos. La familia de Abraham Jiménez y Brian Ramón García también enfrentó discriminación similar, con Jiménez teniendo que esperar un día para una sala. Los tanatorios implicados niegan cualquier práctica discriminatoria.

"Hay salas libres, pero no te la dan porque eres gitano". Es la respuesta que le dieron a Samuel Escudero cuando buscaba tanatorio pera velar a su sobrino, de solo seis añitos. Al dolor de su muerte se sumó esa humillación que no solo ha sufrido su familia en una práctica que denuncian como habitual.

En su caso, es es diputado en la Asamblea de Madrid y desde su escaño dio un emotivo discurso denunciando el racismo contra los gitanos en los tanatorios madrileños: "En el momento que las lágrimas de una familia gitana por despedir a sus hijos molestan más...".

Una semana después, él sigue roto porque tuvo que llamar a varios tanatorios como el de la M-40 o el de la Ermita del Santo y solo le ofrecían una sala en el Tanatorio Sur: "Nos dice los propios promotores que sí hay salas disponibles, pero que no nos la dan porque somos gitanos".

Cuando llegaron allí, solo había dos salas ocupadas. Pero para a ellos solo había una en un área determinada: "Las salas no reformadas que están al lado de la cafetería, las salas para gitanos que tiene el tanatorio sur".

Allí también acabó la familia de Abraham Jiménez. Antes le llegaron a dar una sala en otro tanatorio de Madrid, pero al llegar: "No estaba el cartel de mi primo. Me dijeron que la única solución era para la una de la tarde del día siguiente con mi primo en el coche". Por eso lo han denunciado por discriminación.

A la familia de Brian Ramón García la gestora funeraria le recomendó también ir allí. "Que si podía ir yo porque físicamente no aparento como cualquier otro gitano", afirma.

Según los denunciantes, esta área del Tanatorio Sur es donde suelen derivar a la población gitana. Unas salas que advierten de que están menos acondicionadas. Eso sí, ninguno de estos tanatorios reconoce prácticas discriminatorias.

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