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Campaña de Atresmedia y Fundación AXA

Los premios Ponle Freno cumplen 18 años en un acto que celebra los avances logrados en este tiempo

Los detalles Entre los premiados de esta nueva edición se encuentran la empresa Sialtrónica, el Ayuntamiento de Bilbao, un instituto de La Rioja y la asociación ASPAYM.

Acto Ponle Freno en el Senado.
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La campaña 'Ponle Freno', de Atresmedia y Fundación AXA, cumple 18 años, casi tanto como el carnet por puntos. De hecho, este ha sido uno de los proyectos que se han premiado en esta ocasión.

"En 2006 morían algo más de 11 personas cada día por siniestros de tráfico. Hoy, muerten alrededor de cuatro personas", destaca Pere Navarro, director general de Tráfico.

Una iniciativa que, tras dos décadas, sigue inspirando. "Nos ha llamado la homóloga francesa diciendo que quiere venir a España para que le expliquemos cómo lo hemos hecho", admite Navarro en el Senado.

Un acto en el que uno de los premiados, el militar que salvó la vida a un camionero tras sacarle justo antes de que explotara su vehículo por un accidente, se ha llevado una ovación.

En esta nueva edición, también ha habido un galardón para la empresa Sialtrónica por sus pasos de cebra inteligentes. Otro de los premiados ha sido el Ayuntamiento de Bilbao por reducir la velocidad en sus calles y un instituto de La Rioja por sus clases que combinan ciencia y seguridad vial.

Entre los galardonados, también se encuentra la asociación ASPAYM, por formar a 120.000 niños y jóvenes en las consecuencias de las negligencias.

En concreto, en este acto se ha celebrado que en estos 18 años de Ponle Freno nuestra realidad ha cambiado. "Hay que poner en valor lo mucho y positivo que se ha hecho, y advertir del camino que queda por recorrer", apunta Pedro Rollán, presidente del Senado.

Unos avances que se han logrado gracias a premiados como estos, que a lo largo de estos años han creado otra forma de conducir y de pensar.

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