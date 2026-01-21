Putin quiere sacar tajada de las ansias expansionistas de Trump: aseguran que Groenlandia es para EEUU como Crimea para Rusia

¿Por qué es importante? El ministro de Exteriores ruso ha dicho que el presidente de EEUU no tiene ningún derecho a invadir la isla, pero ellos sí a quedarse con la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

El presidente ruso, Vladimir Putin, busca aprovechar las ambiciones expansionistas de Donald Trump, comparando la situación de Groenlandia para Estados Unidos con Crimea para Rusia. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha afirmado que Trump no tiene derecho a invadir Groenlandia, pero Rusia sí a mantener Crimea, anexionada en 2014. Lavrov ha destacado que la crisis sobre Groenlandia está ligada al legado colonial, ya que la isla fue colonia noruega y danesa antes de ser territorio asociado a Dinamarca. A pesar de que los habitantes de Groenlandia aceptan su estatus actual, Lavrov subraya que los problemas coloniales siguen siendo relevantes, especialmente tras los intentos de Trump de adquirir la isla.

Se ha confirmado, el presidente ruso, Vladimir Putin, quiere sacar tajada de las ansias expansionistas del presidente estadounidense, Donald Trump. A través de sus portavoces, ha asegurado que Groenlandia es para Estados Unidos (EEUU) como Crimea para Rusia. Lo ha dicho el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien ha dicho (eso sí) que Trump no tiene ningún derecho a invadir la isla, pero ellos sí a quedarse con la península ucraniana de Crimea, que se anexionaron en 2014.

Lavrov ha recordado este martes que la crisis relacionada con las aspiraciones expansionistas del presidente de EEUU con respecto a Groenlandia continúa "un problema vinculado a la época colonial" ya que la isla no forma parte de manera original de Dinamarca. "Esto forma parte del problema vinculado al legado de la época colonial. Desde el siglo XII, Groenlandia fue esencialmente una colonia noruega, luego, durante el siglo XVII y principios del XX, fue una colonia danesa", ha apuntado.

"Solo a mediados del siglo XX se firmó un acuerdo por el que pasó a formar parte de Dinamarca, no como colonia, sino como territorio asociado afiliado a la Unión Europea", ha añadido el jefe de Exteriores en una rueda de prensa en la que se han repasado algunos de los hitos y desafíos de la diplomacia rusa en 2025.

Lavrov ha apuntado que "Groenlandia no es realmente una parte original de Dinamarca", sino un "territorio colonial", que nada tiene que ver con el visto bueno que los habitantes de la isla hayan concedido a su actual estatus. "Que la gente de allí esté acostumbrada y se sienta cómoda es otra cuestión", ha valorado.

No obstante, ha remarcado que los problemas que derivan del pasado colonial de algunos territorios "son cada vez más agudos", según recoge la agencia TASS. El estatus legal de la isla vuelve a estar de actualidad después de que el presidente Trump esté acelerando por hacerse con su control, que ya intentó en su primer mandato con ofertas de compra, alegando motivos de seguridad.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.