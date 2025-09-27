Ahora

Detenida una mujer por 14 robos con fuerza en taquillas de un gimnasio de Barcelona

El contexto El valor de todo lo sustraído en las instalaciones deportivas, entre lo que se encuentra dinero, ropa o dispositivos electrónicos, asciende a más de 5.300 euros.

Una mujer de 49 años ha sido detenida por los Mossos d'Esquadra tras cometer 14 robos con fuerza en taquillas de un gimnasio en el distrito barcelonés de Sant Martí.

El valor de todo lo sustraído, entre lo que se encuentra dinero, ropa o dispositivos electrónicos, asciende a más de 5.300 euros. Los robos se cometieron entre el 14 de julio y el 10 de agosto en las instalaciones deportivas, según han informado este sábado los Mossos en un comunicado.

La sospechosa fue identificada después de que un agente que se encontraba fuera de servicio fuese requerido por una trabajadora del gimnasio. Esta trabajadora sospechaba que la detenida había manipulado las cadenas para hacerse con el contenido de las taquillas.

Durante la investigación se ha descubierto que esta mujer visitó el gimnasio en todas las fechas y franjas horarias de los hechos. Asimismo, se ha comprobado que en la mayoría de casos, salía del lugar más cargada de lo que había llegado.

La presunta autora de los hechos fue detenida el 22 de septiembre y ha pasado a disposición judicial tras un registro a su domicilio en el que se localizaron unos 50 objetos presuntamente sustraídos.

Entre ellos se encontraron teléfonos móviles, auriculares, carteras, relojes, bolsas de mano y documentación de algunas de las víctimas.

