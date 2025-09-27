Un bebé, trasladado al hospital tras ser atropellado su carrito en un paso de peatones en A Coruña

Una ambulancia del Servicio de Emergencias de Galicia.

Un bebé ha sido trasladado al Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera tras ser atropellado su carrito en un paso de peatones en A Coruña.

Los hechos han ocurrido este sábado en la calle Manuel Azaña sobre las 15:45 horas.

El 112 Galicia asegura que fue un particular el que alertó de que un vehículo había arrollado el carrito de un bebé. El menor fue el único herido en este atropello.

Tanto agentes de la Policía Local como efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 se han desplazado al lugar de los hechos. Posteriormente, trasladaron al bebé, por precaución, al hospital.

