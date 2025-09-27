Ahora

Atropello a un bebé

Un bebé, trasladado al hospital tras ser atropellado su carrito en un paso de peatones en A Coruña

El contexto El 112 Galicia asegura que fue un particular el que alertó de que un vehículo había arrollado el 'cochecito' del menor, que ha sido el único herido.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias de Galicia.Una ambulancia del Servicio de Emergencias de Galicia.EP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un bebé ha sido trasladado al Hospital Materno-Infantil Teresa Herrera tras ser atropellado su carrito en un paso de peatones en A Coruña.

Los hechos han ocurrido este sábado en la calle Manuel Azaña sobre las 15:45 horas.

El 112 Galicia asegura que fue un particular el que alertó de que un vehículo había arrollado el carrito de un bebé. El menor fue el único herido en este atropello.

Tanto agentes de la Policía Local como efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 se han desplazado al lugar de los hechos. Posteriormente, trasladaron al bebé, por precaución, al hospital.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Begoña Gómez no acude a la comparecencia ante el juez Peinado y solo se presentan los abogados de los investigados
  2. Denunciado un soldado israelí que viajaba por España por crímenes de guerra en Gaza
  3. EEUU revoca el visado a Petro por "instar a los soldados estadounidenses a desobedecer" en una manifestación propalestina
  4. Dinamarca denuncia la presencia de drones sobre la mayor base militar del país
  5. La truculenta trama en un campamento de Bernedo: duchas mixtas, actos sexuales para tener merienda y coacciones
  6. Argentina, conmocionada tras el asesinato de tres mujeres en directo: las autoridades relacionan el crimen con el narcotráfico