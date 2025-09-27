Furor por la compra-venta de metales preciosos: el oro sube un 40% y la población ya regala lingotes hasta en comuniones

Los detalles "Lo que está pasando en Ucrania o Gaza o las políticas arancelarias de Trump han hecho que el oro en estos últimos meses haya subido mucho más acelerado", explica una experta en este ámbito.

La compra-venta de oro ha ganado popularidad debido a su aumento de valor en un 40%. Rocío Fandiño, de Oro Express, atribuye este incremento a factores como la situación en Ucrania y Gaza, y las políticas de Trump. En A Coruña, una cadena de oro se vendió por 370 euros, mientras que un lingote de 100 gramos alcanza los 10.500 euros. Rosa Salamanca, de Joyería Salamanca, considera al oro una inversión rentable. Aunque la plata también es atractiva, su rentabilidad es menor. Asesores financieros, como Javier Acción, sugieren cautela, ya que el precio del oro podría estabilizarse a largo plazo.

Rebuscar en los joyeros e intentar localizar aquellos anillos o cadenas que ya no se usan se ha vuelto una rutina para algunos ciudadanos. El negocio de la compra-venta de algunos materiales ha supuesto un panorama de furor para muchos y es que el oro ha subido un 40%.

Una mujer explica a laSexta que ha vendido una cadena de oro en A Coruña por 370 euros. Mientras, un lingote de 100 gramos se vendería en el día de hoy por 10.500 euros.

"Lo que está pasando en Ucrania o Gaza o las políticas arancelarias de Trump han hecho que el oro en estos últimos meses haya subido mucho más acelerado", explica Rocío Fandiño, responsable de Oro Express.

Por ello, los joyeros creen que el oro se ha convertido en una inversión: "Cualquiera que haga una mínima inversión en joyería, acaba ganando", así lo asegura Rosa Salamanca, propietaria de la Joyería Salamanca.

La plata, a 600 euros

Asimismo, la plata también está resultando muy atractiva para los inversores. Aunque no es tan rentable como el oro, el kilo está en unos 600 euros.

"Lo que vale es el oro de 18 kilates. Hay mucho de 9 o 14 pero ese no vale para fundir", advierte a los clientes. Tanto es el valor de este material que algunos ciudadanos ya "regalan lingotes" en bautizos, comuniones o graduaciones.

Por su parte, los asesores financieros creen que el precio va a estabilizarse: "Trump no va a durar siempre, el dólar no va estar bajo siempre, así que cautos con el oro. Es probable que a corto plazo se siga revalorizando, pero a la largo plazo se estabilizará", dice Javier Acción, asesor financiero.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.