Así instó el CEO de Ribera a alargar las listas de espera en el hospital de Torrejón: "No hace falta sacar matrícula de honor"

¿Qué ha dicho? "A todos nos gusta crecer, dar cualquier servicio caro que todos estaríamos encantados, en fin, en dar lo mejor, en esperar lo menos tiempo posible, dar la mejor tecnología. No tenemos presupuesto para eso", esgrimía Pablo Gallart en una reunión celebrada el 25 de septiembre.

El diario 'El País' ha publicado el audio completo de una reunión del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, con directivos del grupo y del Hospital de Torrejón. Durante la reunión, Gallart sugiere aumentar las listas de espera y seleccionar procesos rentables para mejorar el EBITDA del hospital. Alega que las limitaciones presupuestarias impiden ofrecer el mejor servicio y propone ajustar los servicios al presupuesto disponible. Critica a la Comunidad de Madrid por no proporcionar fondos suficientes, afirmando que la cápita pagada es inferior al servicio prestado. Gallart menciona que, aunque el hospital no busca ser un negocio, deben adecuar el servicio a los recursos financieros disponibles.

El diario 'El País' publica este martes el audio completo de la intervención del CEO del grupo Ribera Salud, Pablo Gallart, durante la reunión que mantuvo con directivos del grupo y del Hospital de Torrejón el pasado 25 de septiembre, en la que pidió aumentar listas de espera y seleccionar procesos rentables para aumentar el EBITDA del centro sanitario público de gestión privada.

En el comienzo de esa intervención, de 25 minutos, deja clara una premisa que marcará su intervención y que ha sido el foco del escándalo de los últimos días: "Vamos a adecuar el servicio al dinero que nos van a entregar". Gallart habla de la "limitación presupuestaria" que les impide dar el mejor de los servicios: "A todos nos gusta crecer, dar cualquier servicio caro que todos estaríamos encantados, en fin, en dar lo mejor, en esperar lo menos tiempo posible, dar la mejor tecnología. No tenemos presupuesto para eso".

Es entonces cuando Gallart pronuncia las palabras que le han llevado a estar en el foco del escándalo: "Estoy convencido de que vamos a llegar. Igual de fácil que ha sido en el pasado aumentar cuatro o cinco millones los gastos de personal para aumentar o reducir la lista de espera, no me cabría en la cabeza que no es igual de fácil hacer el camino contrario, de verdad. La elasticidad siempre va en las dos direcciones. Y no solo estoy hablando de listas de espera, seguro que tenéis mucha imaginación, seguro que sois capaces de identificar qué procesos no son contributivos para el EBITDA de la sociedad [rentables] y que procesos sí lo son, y qué actividad nos interesa más hacer [...]. Seguro que estamos haciendo mucha actividad no cápita que no nos es contributiva, es decir, que nos está perjudicando".

Aunque en el final de su discurso comenta que el Hospital de Torrejón "no va a ser nunca un negocio" y que no "han venido a ganar dinero", Gallart señala en todo momento esa intención de aumentar las listas de espera, llegando a decir a sus mandos que "no hace falta sacar matrícula de honor". "He convencido a los franceses de que es imposible de que Torrejón gane un dinero de aquí a 2039", comenta en una parte del audio, destacando que la Comunidad de Madrid "no ha aceptado" que todos los médicos internos residentes (MIR) sean sufragados por la Consejería de Educación, algo que ve "lógico" y que ya "sucede en otras autonomías".

Señala a la CAM: "Les dijimos que si no lo arreglaban les entregaríamos la llave"

Gallart marca su discurso con una acusación a la Comunidad de Madrid de no hacerles llegar el dinero suficiente. "Hemos estado perdiendo 20 millones al año debido a que la cápita que nos han pagado es muy inferior al servicio que les hemos prestado [...]. Echamos un pulso en enero, de tal forma que les dijimos a la Administración que si no lo arreglaba les entregaríamos la llave [...]. Lamentablemente, el equilibrio que esperábamos, que era de 17 millones al año, y solo nos han dado la mitad, aproximadamente 9", lamenta en el audio el CEO de Ribera Salud, que celebra, no obstante, que hayan logrado "salvar el 'match ball".

"La Administración, reconociendo esos 9 [millones], de alguna forma, lo que nos ha dicho es qué recursos vamos a tener a futuro, y nosotros, como empresa digamos comprometida con el servicio, lo que vamos a hacer es, evidentemente, adecuar el servicio que les vamos a dar de acuerdo a con el dinero o los recursos que ellos nos van a entregar. Al final, lamentablemente, los recursos es algo limitado a cualquier negocio", asevera.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.