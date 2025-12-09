Los médicos salen a la calle al grito de "a ti también te afecta" en el primero de los cuatro días de huelga contra el Estatuto Marco propuesto por Sanidad

¿Qué reclaman? Piden la aprobación de un estatuto propio que "plasme una mejora notable de sus condiciones laborales". Denuncian que son indignas, que tienen jornadas extenuantes y guardias interminables que ponen en riesgo a los pacientes.

Este martes, los médicos iniciaron una huelga de cuatro días en rechazo a la reforma del estatuto marco que regula sus condiciones laborales, enfrentándose al Ministerio de Sanidad. Los sindicatos CESM y SMA calificaron la jornada como un éxito, con un seguimiento del 85 al 90%, a pesar de los "servicios mínimos abusivos". Las cifras de participación variaron por comunidades, desde el 35% en Cantabria hasta el 7,75% en La Rioja. Varios gobiernos autonómicos del PP apoyaron las demandas de los médicos. En Madrid y Barcelona, se realizaron concentraciones significativas, con los médicos exigiendo un estatuto propio que mejore sus condiciones laborales.

Los médicos han protagonizado este martes la primera de las cuatro jornadas de huelga con la que rechazan la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario, y mantienen el pulso con el Ministerio de Sanidad, apoyados por varios gobiernos autonómicos.

La jornada ha sido calificada de éxito por los sindicatos convocantes, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que cifran el seguimiento entre un 85 y un 90 % y denuncian los "servicios mínimos abusivos" en la mayoría de las comunidades que, a su juicio, ofrecen datos de participación "maquillados sistemáticamente".

Las consejerías autonómicas han registrado datos desiguales -del 35 % en Cantabria al 7,75 % de La Rioja-, aunque varios gobiernos regionales gobernados por el PP han apoyado las reivindicaciones de los médicos y han pedido al Ministerio de Sanidad que rectifique su propuesta.

Esta es la tercera huelga en seis meses y ha estado marcada por las concentraciones organizadas por diversos colectivos médicos frente a hospitales y centros de salud, las más numerosas en Madrid y Barcelona, impulsadas por Amyts y Metges de Catalunya (MC), respectivamente.

En un comunicado de prensa recogido por la 'Agencia EFE', CESM insiste en que "toda la profesión está exigiendo una norma que plasme una mejora notable de sus condiciones laborales", pues los convocantes de la huelga reclaman un estatuto propio -independiente del resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud- que reconozca sus particularidades, y rechazan la última propuesta del Ministerio de Sanidad, que, sin embargo, sostiene que ha incluido todas las reivindicaciones que son de su competencia.

Así lo ha recordado este martes, tras el Consejo de Ministros, la titular de Sanidad, Mónica García, quien ha expresado su "máximo respeto" por la huelga y ha vuelto a tender su mano para sacar adelante la reforma de un estatuto marco que data de 2003, y que supondrá mejorar -defiende- las condiciones laborales en aspectos como las jornadas, las guardias o la movilidad.

Seguimiento por comunidades y apoyo del PP

El seguimiento ha sido desigual, según los datos facilitados por la mayoría de los gobiernos autonómicos al término de los turnos de mañana en centros de salud y hospitales. En Cantabria, el consejero de Salud, César Pascual, ha subrayado el impacto asistencial de la huelga, que cifra en un 35 %, y ha pedido a la ministra que retire la propuesta porque "lo único que está generando es conflicto en el sector y no resuelve ninguno de los problemas reales del sistema sanitario".

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha cifrado el seguimiento en el 34,4 %. En Andalucía, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha cifrado en un 32 % el seguimiento y ha mostrado su comprensión con los profesionales ante una propuesta -la del Ministerio- "absolutamente fuera de lugar y de la defensa de su interés general". En la misma línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado al Gobierno que escuche las reivindicaciones de los médicos y los respete "como se merecen".

En Castilla y León, la Consejería habla del 25,8 % de seguimiento, y en Extremadura alcanzaba el 23,17 % al mediodía, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Servicios Sociales, que ha pedido al Gobierno escuchar y rectificar.

Con datos de las 13:00 horas, la Consejería de Salud de Murcia ha cifrado en un 23,5 % el seguimiento. La Consejería de Sanidad de Canarias cifra el seguimiento en un 18,53 %, una cifra similar a la facilitada por la Xunta de Galicia, del 18,24 % en el turno de mañana, motivo por el que el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha reprochado "la falta de voluntad" negociadora del Ministerio de Sanidad.

En Aragón, el paro ha sido seguido por el 15,66 % de los médicos de la jornada de mañana; en Asturias, por el 11,03 %; y en La Rioja, un 7,75 %, según las autoridades sanitarias autonómicas.

En Cataluña, el sindicato mayoritario, Metges de Catalunya (MC) secunda esta huelga de cuatro días y ha cifrado el seguimiento en un 45 % en las primeras horas, a falta de datos de la Generalitat.

Concentraciones mayoritarias en Madrid y Barcelona

En Barcelona, la manifestación convocada por Metges de Catalunya (MC) ha partido de la Delegación del Gobierno en dirección a plaza Sant Jaume, con una pancarta con el lema 'A ti también te afecta'.Los concentrados, unos 800, según la Guardia Urbana, han reclamado también a la Generalitat la constitución de un espacio propio de negociación, donde se discutan condiciones de trabajo y aspectos asistenciales y organizativos.

En Madrid, unos 700 médicos y facultativos, según cálculos que la Delegación del Gobierno, han secundado la convocatoria del sindicato madrileño Amyts. Los participantes han partido pasadas las 10:30 horas del Congreso de los Diputados tras la pancarta 'Por un estatuto propio para la profesión médica y facultativa'. La protesta ha terminado frente al Ministerio de Sanidad, donde los congregados han tildado de "traidora" a la ministra por negarles un convenio propio y cronificar su precariedad.

Decenas de médicos del Hospital Doctor Negrín de Las Palmas de Gran Canaria se han concentrado a las puertas del centro, en una de las diversas concentraciones que están previstas por toda España a lo largo de los próximos días en coincidencia con la huelga.

