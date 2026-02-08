Se derrumba una importante parte de la muralla romana de Lugo a causa del temporal

¿Qué ha pasado? Tras muchos días de intensas lluvias en Galicia, una masa de seis metros ha caído hacia la parte interior de la infraestructura. La Policía Local ha acordonado la zona.

La borrasca Marta ha provocado un notable impacto en Galicia, especialmente en Lugo, donde las intensas lluvias y fuertes vientos han causado el derrumbe de parte de la muralla romana. El incidente ocurrió a las 23:30 horas en la rúa do Moucho, afectando seis metros de la estructura hacia un área con viviendas y locales de hostelería. Afortunadamente, no hubo heridos ni daños materiales. La Policía Local acordonó la zona para evitar el paso de peatones, ya que es un tramo frecuentado. Este suceso recuerda un derrumbe similar en 2002, y ocurre en un contexto de constantes borrascas afectando a España, especialmente a Andalucía.

La borrasca Marta se está dejando notar en Galicia. Con intensas lluvias y también con fuertes vientos. Con un temporal que ha causado que parte de la muralla romana de Lugo se haya derrumbado. Todo, a eso de las 23:30 horas en la rúa do Moucho, en la zona suroeste de la construcción, que se vino abajo hacia la parte interna de la infraestructura.

Que hizo que una importante masa de seis metros de la misma cayese hacia un lugar donde se ubican varias viviendas y locales de hostelería. El incidente, afortunadamente, no ha dejado ni heridos ni daños materiales.

La Policía Local se ha personado en el lugar para acordonar la zona y evitar así el paso de la gente. Por suerte, en el momento de caer esta parte de la muralla no pasaba nadie por allí.

Y eso que la caída ha sido en un tramo peatonal por el que normalmente pasan bastantes personas al conectar varios puntos de interés con la Praza Pío XXI.

El desplome, en ese sentido, ha sucedido a unos 60 metros del punto en el que se encuentran el tramo del Camino de Santiago Primitivo y la Catedral de Lugo.

El último derrumbe, hace 24 años

En 2002, y después de varias jornadas de lluvia y viento, cayó una pieza de unos dos metros cuadrados de la muralla pero esta vez hacia el lado exterior.

En dicho momento, los restos acabaron en el jardín de la Ronda y los trabajos de restauración comenzaron en dos días.

Y es que España vive entre borrasca y borrasca desde hace ya varios días. Desde hace una semana, cuando llegó una sin nombre alguno antes de que Leonardo se instalara en la Península.

Sin tiempo para recuperarse, Marta ha llegado para afectar a comunidades como Galicia, Extremadura y, sobre todo, Andalucía. Allí el suelo no puede con más agua y los ríos tienen sus caudales en máximos.

