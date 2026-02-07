Un herido por la caída de un muro a causa del temporal en un parque de Canena, Jaén

Derrumbe de un muro en Canena, Jaén, donde un hombre ha resultado herido.

Los detalles Los Bomberos, que se han desplazado hasta el lugar de los hechos, han confirmado que no hay más víctimas.

Un hombre resultó herido tras la caída de un muro en el parque Fuente Nueva de Canena, Jaén, este sábado. El herido, un trabajador inmigrante de la campaña de la aceituna, fue trasladado al hospital de Úbeda. El alcalde de Canena, José Carlos Serrano, informó que el colapso del muro podría deberse a las intensas lluvias recientes. Vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar un estruendo. Bomberos y sanitarios, con el Vehículo de Apoyo Logístico, se desplazaron al lugar. Según Europa Press, otra persona podría estar atrapada, y Emergencias 112 Andalucía ha movilizado a la Guardia Civil y al 061.

Un hombre ha resultado herido durante tarde de este sábado tras la caída de un muro en un parque de Canena (Jaén), donde los Bomberos han buscando si había más víctimas entre los escombros. Poco después, han confirmado que no había más víctimas.

El herido, que ha sido trasladado en ambulancia al hospital de Úbeda, es un trabajador inmigrante de la campaña de la aceituna. Según ha informado a EFE el alcalde de Canena, José Carlos Serrano, el suceso ha tenido lugar en el parque Fuente Nueva cuando unos vecinos han escuchado un fuerte estruendo y han avisado a los servicios de Emergencia.

El regidor local cree que la causa del desprendimiento se ha podido deber a que la ladera sobre la que se encontraba el muro ha colapsado como consecuencia de las intensas lluvias de los últimos días.

Hasta el lugar se han desplazado Bomberos y sanitarios, que han movilizado el Vehículo de Apoyo Logístico. Emergencias 112 Andalucía también ha movilizado a efectivos de Guardia Civil y del 061.

