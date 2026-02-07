Ahora

Suceso en Jaén

Un herido por la caída de un muro a causa del temporal en un parque de Canena, Jaén

Los detalles Los Bomberos, que se han desplazado hasta el lugar de los hechos, han confirmado que no hay más víctimas.

Derrumbe de un muro en Canena, Jaén, donde un hombre ha resultado herido.Derrumbe de un muro en Canena, Jaén, donde un hombre ha resultado herido.112 ANDALUCIA
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un hombre ha resultado herido durante tarde de este sábado tras la caída de un muro en un parque de Canena (Jaén), donde los Bomberos han buscando si había más víctimas entre los escombros. Poco después, han confirmado que no había más víctimas.

El herido, que ha sido trasladado en ambulancia al hospital de Úbeda, es un trabajador inmigrante de la campaña de la aceituna. Según ha informado a EFE el alcalde de Canena, José Carlos Serrano, el suceso ha tenido lugar en el parque Fuente Nueva cuando unos vecinos han escuchado un fuerte estruendo y han avisado a los servicios de Emergencia.

El regidor local cree que la causa del desprendimiento se ha podido deber a que la ladera sobre la que se encontraba el muro ha colapsado como consecuencia de las intensas lluvias de los últimos días.

Hasta el lugar se han desplazado Bomberos y sanitarios, que han movilizado el Vehículo de Apoyo Logístico. Emergencias 112 Andalucía también ha movilizado a efectivos de Guardia Civil y del 061.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. EXCLUSIVA | Gabriel Rufián arranca una gira de actos públicos con líderes de la izquierda el 18 de febrero
  2. Las impresionantes imágenes de Ubrique a oscuras y con las calles anegadas: piden a los vecinos subir a las partes altas
  3. De "pedir ayuda" a la Virgen del Pilar a dedicar tiempo a la familia y al descanso: así pasan la jornada de reflexión los candidatos a la presidencia de Aragón
  4. La huida hacia adelante del PP en el caso del alcalde de Móstoles con mentiras y justificando al presunto agresor: "¿Y tú cómo ligas?"
  5. Cuando comprar el pan es un peligro: la crueldad del ICE de Trump deja multitud de familias rotas en EEUU
  6. Afectados de Rodalies denuncian "el desprecio" hacia los viajeros: "No puedo ni dormir, es inhumano"