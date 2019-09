Varios alumnos de un instituto de Santa Fe, en Argentina, han denunciado a un profesor al que acusan de pedirles sexo a cambio de poder subir su nota, según se extrae de la denuncia presentada por uno de ellos, Tobías Rizzieri.

El alumno explica que su profesor de 55 años les invitaba a ir a su casa después de conocer las notas para "corregir errores". "Accedí a la casa, la primera vez, pero me abrazaba, me decía que tenía que hacer algo extra si quería aprobar la materia", declaró en el diario Crónica.

Para afianzar sus pruebas, también mostró una conversación con el profesor en una red social en la que le decía: "Sabes lo que tenes que hacer para regularizar y aprobar".

El denunciante afirma que "al ser varones nadie se animaba a denunciarlo. En mi caso, me animé, con el apoyo de mi familia, porque tuve cuatro intentos para recibirme y siempre me ponía una excusa para desaprobarme, y después me invitaba a la casa para explicarme y corregir los errores".

Tras su denuncia han sido otros seis alumnos los que se han sumado a estas acusaciones, aunque desde el centro defienden la inocencia del profesor, que sigue en su puesto de trabajo, y señalan en un comunicado: "Negamos categóricamente tales acusaciones y entendemos que empañan la trayectoria de profesores y directivos de esta Institución".