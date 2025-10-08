Dembele, Alfa, Jorge y Laura, los cuatro fallecidos por el derrumbe del edificio del centro de Madrid

El contexto Antes del derrumbe las víctimas se encontraban en distintas zonas del edificio. Según los bomberos, uno de los obreros estaba en las plantas altas, la aparejadora en la primera planta, en la zona de los baños. Y los otros dos trabajadores estaban en esos momentos en el sótano.

El derrumbe de un edificio en la calle Hileras, Madrid, dejó cuatro fallecidos, incluido Moussa Dembele, un trabajador de Mali con cinco hijos. Junto a él, murieron otros tres trabajadores: Alfa de Guinea, Jorge de Ecuador y Laura, la aparejadora. Los bomberos, con la ayuda de patrullas caninas, realizaron un arduo rescate bajo toneladas de escombros, localizando a las dos últimas víctimas durante la madrugada. Según el responsable de los bomberos, Miguel Seguí, se buscó en las zonas indicadas por los responsables. Las víctimas se encontraban en diferentes partes del edificio antes del colapso.

Moussa Dembele, es uno de los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio de la calle Hileras en el centro de Madrid de este martes. Originario de Mali, tenía unos 40 años y cinco hijos. Estaba trabajando cuando el edificio de seis plantas colapsó.

El desplome dejó atrapadas a otras tres personas más, sus compañeros. Dos obreros, Alfa de Guinea, Jorge de Ecuador y Laura, la aparejadora. Los bomberos, con ayuda de patrullas caninas han estado horas realizando las labores de rescate. Las dos últimas víctimas se han localizado esta madrugada. Han buscado bajo toneladas de escombros, han comprobado cada lugar, un trabajo complicado porque una gran parte han tenido que hacerla a mano.

Moussa Dembele, uno de los cuatro fallecidos en el derrumbe

El responsable de Guardia de los Bomberos de Madrid, Miguel Seguí, ha indicado este miércoles que "por la información que nos habían dado los responsables estábamos buscando en la zona que pensábamos que estaban. Coincide con la secuencia en la que nos hemos ido encontrando los cuerpos".

El responsable de la empresa Anka Demoliciones, Daniel Anka, ha señalado que "las víctimas estaban fuera de la zona de trabajo. Llevaban tiempo trabajando, tenían experiencia y tenían formación".

Lo cierto es que pudo haber más víctimas porque el resto de trabajadores habían salido justo en ese momento del edificio para almorzar. Hoy, los familiares, los amigos y compañeros llegaban a la zona buscando respuestas. Abatidos y desolados, han sido incapaces de poder hablar.

