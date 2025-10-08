Las impactantes imágenes del interior del edificio derrumbado en el centro de Madrid

El contexto Este martes un edificio de la calle Hileras en el centro de Madrid se desplomó parcialmente sobre las 13:00 del mediodía causando cuatro víctimas mortales y cientos de escombros.

El derrumbe de un edificio en la calle Hileras, Madrid, dejó cuatro muertos y tres heridos. El edificio, en proceso de convertirse en un hotel de cuatro estrellas, colapsó cuando la terraza de la quinta planta se desplomó. El suceso ocurrió alrededor de las 13:00 horas, con siete trabajadores en el interior. Tres fueron rescatados con vida; uno sufrió una fractura en la pierna y dos tuvieron contusiones leves. Los equipos de emergencia trabajaron intensamente durante la noche para localizar a los desaparecidos, confirmando finalmente cuatro víctimas mortales. Testigos describen el colapso como repentino y ensordecedor, generando una gran nube de polvo.

El edificio derrumbado en la calle Hileras en el centro de Madrid en el que fallecieron cuatro personas ha dejado unas impactantes imágenes. Según ha confirmado el responsable de Guardia de los Bomberos de Madrid, Miguel Seguí, el desplome se produjo por el colapso de la terraza de la quinta planta.

Ocurrió sobre las 13:00 del mediodía en un inmueble ubicado en la calle de las Hileras, entre Ópera y la Puerta del Sol, que se encontraba en plena rehabilitación para convertirse en un hotel de cuatro estrellas.

Según la Policía Nacional, en el momento del derrumbe había siete trabajadores dentro del edificio. Tres de ellos fueron rescatados con vida -uno trasladado al hospital con una fractura en una pierna y otros dos con contusiones leves-, mientras que cuatro estaban desaparecidos. Los equipos de emergencia mantuvieron durante la noche un amplio dispositivo de búsqueda para tratar de localizarlos entre los escombros. Finalmente, han confirmado cuatro víctimas mortales.

Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, el interior del edificio quedó completamente destrozado y lleno de escombros. Los testigos relatan que el derrumbe se produjo de forma repentina y que el estruendo se escuchó en buena parte del centro de la capital.

"Sentimos como si temblara todo y luego un ruido fortísimo. Salió mucho polvo y un olor raro", contaba un vecino que vive en un edificio próximo. "Fui a comprarme una Coca Cola y cuando volví a la obra, salía polvo y no se veía nada", afirma un operario que trabajaba en el edificio derrumbado.

El trabajador se encontraba con su equipo para bombear el material antes de ir a otras obras. Era su primer día en este edificio en rehabilitación. Según cuenta, no llegó a pasar al interior, ya que su labor era únicamente la de bombear el hormigón. En un momento dado, cuenta que se fue a por una bebida y cuando volvió, solo veía humo.