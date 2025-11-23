De un cómic de 'Superman' a un cuadro colgado en la cocina: tesoros millonarios inesperados

Los detalles El simple paso de los años ha convertido objetos que a priori parecían cotidianos y de lo más normales en auténticas riquezas. Muchos de estos enseres parecen estar condenados al olvido, pero luego resurgen y llegan a lo más alto.

El paso del tiempo ha transformado objetos cotidianos en valiosos tesoros. Un ejemplo es un cómic del primer número de 'Superman', comprado por 10 centavos en 1939 y vendido por más de nueve millones de dólares tras ser encontrado por tres hermanos en California. Otro hallazgo notable fue un manuscrito del 'Lazarillo de Tormes' descubierto en una casa de Barcarrota, Badajoz, que resultó ser una edición de 1554. En París, una mujer descubrió que un cuadro en su cocina era una obra de Cimabue, valorada en 24 millones de euros. En Sevilla, operarios encontraron monedas romanas, y un empresario británico halló lingotes de oro en un tanque de guerra en Irak. Estos descubrimientos demuestran que los tesoros pueden estar ocultos en cualquier lugar.

El simple paso de los años ha convertido objetos que a priori parecían cotidianos y de lo más normales en auténticos tesoros. Muchos de estos enseres parecen estar condenados al olvido, pero luego resurgen y llegan a lo más alto.

Es el caso de un ejemplar del primer número de 'Superman', que costaba 10 centavos en 1939. Casi 90 años más tarde, este cómic se ha vendido por más de nueve millones de dólares. Y todo por casualidad.

Tres hermanos de California lo han encontrado al vaciar el desván de casa de su madre. Lo hallaron intacto entre cajas de cartón y periódicos, es decir, lo rescataron del olvido.

Así, de las aventuras del conocido superhéroe, otro hallazgo pasaba por la picaresca del antihéroe español. En 1992 un manuscrito del 'Lazarillo de Tormes' vio la luz tras una reforma una casa de Barcarrota, en Badajoz. Este estaba emparedado y resultó ser una nueva edición impresa en 1554 hasta entonces desconocida.

Son tesoros ocultos que con el paso de los años han resultado ser toda una fuente de ingresos. Lo mismo ocurrió en una casa a las afueras de París, en la que una mujer llevó el cuadro que estaba colgado en su cocina a un experto en arte.

Para su sorpresa, descubrió que la pieza era de Cimabue, un pintor italiano renacentista, y que su valor ascendía a 24 millones de euros.

Pero en esto de los hallazgos inesperados hay de todo. En 2016 en Sevilla, unos operarios que excavaban en un terreno vieron caer de la pala monedas de oro. Bajo sus pies, 19 anforas llenas de monedas romanas. Cada trabajador se llevó 125.000 euros de recompensa.

Y es que estos tesoros pueden estar escondidos en cualquier lugar, como en un tanque de la guerra de Irak, donde un empresario británico encontró lingotes de oro por valor de dos millones de euros.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.