LGTBIfobia en una iglesia

"Por redes corrió que iban a ir a pegarnos": la agresión homófoba en plena eucaristía en una parroquia de Sevilla

¿Qué ha pasado? Al ver que el sacerdote puso una bandera LGTBI en el altar, un joven tildó de "traidores" a los presentes: "El catequismo dice que la homosexualidad es un pecado".

Agresión homófoba en una parroquia de Sevilla

En plena iglesia. En la celebración de una eucaristía en el que el sacerdote decidió colocar una bandera LGTBI en un altar. En Sevilla. En una parroquia sevillana. Fue allí donde un joven profirió una serie de insultos homófobos tanto al eclesiástico como a los que allí se encontraban, tildando de "traidores" a los presentes y afirmando que estaban desacatando "el catequismo que dice que la homosexualidad es un pecado" y que estaban "acogiendo el pecado".

"Empezaron insultando al cura y después se centro en nosotros y en nosotras por nuestra orientación sexual", ha afirmado Antonio, uno de los presentes en el momento de la agresión homófoba.

A pesar de la experiencia vivida, ha dejado claro que no les van a alejar de la Iglesia: "Queremos trabajar desde dentro. Nadie nos va a expulsar por nuestra condición sexual o nuestra identidad de género".

"Yo creo en el Dios que juzga y que condena. En Jesús. En el que ama a todas y a todos", ha contado Antonio.

Raquel, otra de las presentes, ha afirmado que "quería hablar con ellos": "Es muy difícil el diálogo, y entonces se fueron. Cuesta creer que gente tan joven tenga esos discursos".

Todos ellos son miembros de la asociación católica LGTBI 'Tierra de Acogida', de Sevilla: "Fue una amenaza. Por redes corrió el que iban a ir a pegarnos. Hay que denunciar estas cosas. Hay que usar el Derecho. No vale protestar y quedarnos en la protesta".

Y es que para ellos la asociación ha sido clave. "Hay gente que por esto se aleja de la Iglesia. Gracias a este grupo vuelve a haber una luz de esperanza", ha contado María José, que estaba en el momento de los insultos.

