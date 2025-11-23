Caos bajo las luces: colapsos y aglomeraciones en el encendido de Navidad de Madrid

El contexto La capital española, pese a ser noviembre, ya ha dado comienzo al periodo navideño con el encendido de unas luces que, tras el mismo, deja tras de sí un caos.

Madrid ha dado inicio a la Navidad con un espectacular encendido de luces, aunque aún no haya comenzado diciembre. Este evento atrajo a unas 90.000 personas a la Plaza Cibeles, donde disfrutaron de un impresionante espectáculo. Sin embargo, la celebración trajo consigo aglomeraciones y caos en las calles, convirtiendo la vuelta a casa en una auténtica carrera de obstáculos. Los andenes del tren estaban abarrotados, con agentes de seguridad controlando el flujo de personas. Esta situación ha generado una atmósfera agobiante en la ciudad, dejando en el aire la pregunta de si estas escenas se repetirán durante el mes de diciembre.

Fuegos artificiales y un impresionante despliegue para celebrar que, aunque aún no haya empezado diciembre, en algunas ciudades como Madrid ya ha llegado la Navidad. En la capital se produjo este sábado un encendido de luces al que no le faltó detalle y que nadie se quiso perder.

Alrededor de 90.000 personas disfrutaron en la Plaza Cibeles del espectáculo, pero cuando la música se acaba, empieza el caos. Aglomeraciones, gente apretada y calles cortadas en las que no se puede andar son las imágenes que deja el postencendido.

La vuelta a casa se convierte en una auténtica carrera de obstáculos... en la que solo hay gente por todos lados. Hay que ir abriéndose paso

En los andenes del tren no cabe ni una sola persona más. Los agentes de seguridad incluso tienen que hacer de barrera en algunas paradas. En otras, solo se ve gente apelotonada en toda la estación y pasillos completamente llenos donde ni si quiera se ve el final. Una situación agobiante que pone en pausa la ciudad.

Y mientras estén encendidas, ¿se seguirá repitiendo estas imágenes? Habrá que esperar a diciembre para ver si estos paseos navideños se complican.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.