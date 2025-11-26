Ahora

Buscado por la Interpol

Detenido en San Juan (Alicante) uno de los fugitivos más buscados por Montenegro

Los detalles El detenido fue localizado el pasado 16 de noviembre durante un control de seguridad ciudadana efectuado en la localidad alicantina en el que fue localizado en un vehículo de alquiler.

La Guardia Civil ha detenido en San Juan (Alicante) a uno de los fugitivos internacionales más reclamados por las autoridades de Montenegro, donde se le atribuyen graves delitos relacionados con el crimen organizado, asesinato y tráfico de armas. Sobre el detenido, de 41 años, pesaba una orden internacional de detención pedida por las autoridades montenegrinas, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

El detenido fue localizado el pasado 16 de noviembre durante un control de seguridad ciudadana efectuado en la localidad alicantina en el que fue localizado en un vehículo de alquiler. Al comprobar su identidad en las bases de datos, los agentes se percataron de que estaba buscado por las autoridades internacionales.

Tras realizar las comprobaciones pertinente, los agentes confirmaron a través de Interpol que la orden internacional seguía en vigor y le detuvieron. El acusado ha pasado a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, órgano encargado de tramitar el proceso de extradición.

Según la información de la orden internacional, el detenido estaba relacionado con delitos de asesinato, tráfico de armas y material explosivo, falsedad documental y abuso de poder.

La Guardia Civil destaca la importancia de los servicios preventivos de seguridad ciudadana, que permiten detectar y poner a disposición judicial a fugitivos de alta peligrosidad, así como la eficacia de los mecanismos de cooperación policial internacional.

