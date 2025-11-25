Un estudio revela que cuatro de cada 10 jóvenes consideran que la violencia de género es "inevitable"

¿Por qué es importante? El avance del Barómetro Juventud y Género 2025 recoge con estos datos que una parte de los jóvenes, aunque reconoce la violencia de género como un problema, considera que "no tiene solución".

El Barómetro Juventud y Género 2025 revela una creciente polarización entre los jóvenes sobre la violencia de género. Aunque el 40% considera que es un problema inevitable, un 30% discrepa. El estudio, presentado por Fad Juventud, destaca que las mujeres jóvenes sufren más violencia, con el 27,3% reportando que sus parejas revisan sus móviles y el 32,1% enfrentando enfados por no responder rápidamente. Además, las mujeres experimentan más insultos y humillaciones, lo que afecta su salud mental. El informe también señala una disminución en el apoyo al feminismo y la igualdad de género, con un aumento del negacionismo sobre la violencia de género desde 2019.

La visión sobre la violencia de género está cada vez más polarizada entre los jóvenes. Cuatro de cada 10 jóvenes consideran que aunque "está mal" es algo "inevitable" que "siempre ha existido", mientras que tres de cada 10 se muestran en contra de esta afirmación. Así se recoge en el avance del Barómetro Juventud y Género 2025.

Se trata de una afirmación pesimista, en la que se reconoce que la violencia de género es un problema, pero se considera que no tiene solución, lo que muestra cómo gran parte de la población joven se posiciona en la resignación frente a este asunto.

Además, de acuerdo al estudio presentado por Fad Juventud con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un 27,3 % de mujeres jóvenes declara que su pareja le ha revisado el móvil, frente al 17% de los chicos, y un 32,1% afirma que su pareja se ha enfadado por no responder de inmediato a mensajes o llamadas, casi el doble que en ellos (17,5%).

El estudio detecta también desigualdades en otras formas de violencia ligadas a la deshumanización y degradación, como insultos, humillaciones y descalificaciones, así como una mayor acumulación de experiencias violentas entre las mujeres.

Son datos que deben ayudar a la reflexión porque, según revela este barómetro, el 24,8% de las chicas ha recibido insultos o humillaciones de su pareja frente al 11,1% de ellos, y el 20,7% de ellas admite que han escuchado que no valen nada frente al 9,7% de ellos.

La interpretación del conjunto del estudio, según sus responsables, "evidencia que son las mujeres quienes sufren con mucha mayor frecuencia las formas más graves y las consecuencias más intensas de la violencia en pareja".

También la salud mental se ve afectada por la violencia en pareja: el 44% de las chicas que la han sufrido asegura haber tenido problemas de salud mental frente al 19,6% de ellos.

Las cifras del estudio evidencian una brecha clara en el impacto psicológico de la violencia, pero además las diferencias se repiten en otros ámbitos, especialmente en la violencia sexual: una de cada cinco mujeres (20,3%) afirma haber sido forzada a mantener relaciones sexuales cuando no quería, mientras que entre los hombres este porcentaje se reduce al 8%.

La violencia contra las mujeres aparece además como una realidad frecuente en los entornos juveniles ya que sólo el 12,9% de los jóvenes manifiesta no haber presenciado ninguna situación de violencia contra mujeres en su círculo cercano. Las mujeres son quienes identifican con mayor frecuencia estas situaciones, con diferencias que alcanzan entre 10 y 30 puntos respecto a los hombres.

La juventud y el feminismo

Por otro lado, el Informe de Juventud 2024 constata que la identificación de las políticas de igualdad y del feminismo comienza a ponerse en cuestión entre los jóvenes.

Si bien las cifras de apoyo a la igualdad de género son aún altas, la polarización política entre hombres y mujeres se manifiesta muy especialmente en las posiciones de unos y otras relativas al feminismo, las políticas de igualdad, y las identidades y las atribuciones de género.

Tanto entre ellas como entre ellos, decrece el apoyo hacia el feminismo y la igualdad respecto a 2020 e, incluso, un sector minoritario pero significativo de la población joven comienza a cuestionar el consenso social sobre la propia existencia de las desigualdades de género estructurales.

De esta forma, el informe constata que las personas jóvenes se sienten menos identificadas con el feminismo y la lucha por la igualdad de género. En 2019 el 64% presentaba un alto grado de identificación con el feminismo, mientras que en 2023 este apoyo se vio reducido al 54%.

Lo mismo ocurre con la preocupación por la violencia de género. En 2019, un 82,5% afirmaba estar mucho o bastante de acuerdo con la afirmación de que la violencia de género es uno de los problemas sociales más relevantes, mientras que en 2023 esta afirmación era respaldada por el 65%. Además, el negacionismo de la violencia de género ha aumentado tanto entre las mujeres jóvenes (2019: 5,7%; 2023: 13,2%), como, especialmente, en el caso de los hombres jóvenes (2019: 11,9%; 2023: 23,1%).

