Condenado a 34 años de prisión por agredir sexualmente a su hija de tres años y ofrecerla a otro hombre a tener sexo

La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a un hombre a 34 años de prisión por agredir sexualmente a su hija de tres años, fotografiar el abuso y enviar las imágenes a un tercero con quien deseaba mantener relaciones, proponiendo además la participación de la menor. La sentencia lo declara culpable de agresión sexual, promoción de la prostitución infantil y elaboración y difusión de pornografía infantil. Se le impone, además, la privación de la patria potestad, libertad vigilada por diez años tras cumplir su condena, y una indemnización de 16.000 euros al representante legal de la menor. También se le prohíbe ejercer actividades que impliquen contacto con menores.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, lo considera autor de los delitos de agresión sexual con acceso carnal a persona menor de cuatro años, promoción de la prostitución de un menor de edad y un delito de elaboración y difusión de pornografía infantil. Por el primer delito, se le condena a 15 años de prisión, por el segundo, a 11 años y multa de 5.500 euros y por el tercero a 8 años de prisión. Por los dos primeros suma además la privación de la patria potestad.

Asimismo se le impone la medida de libertad vigilada los diez años posteriores a las penas de prisión impuestas, seis años de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier actividad docente retribuida o no e inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o actividad retribuida o no que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad por tiempo superior en 10 años a las penas de prisión impuestas.

Deberá indemnizar al legal representante de la menor en la suma de 16.000 euros más intereses legales. Se considera probado que el acusado, en tiempo no determinado pero anterior al día 24 de marzo de 2024, desnudó a su hija, con la que convivía en el domicilio familiar y que tenía en aquel momento tres años, y la agredió sexualmente, llegando a realizar fotografías de estas prácticas.

Ese mismo día mantuvo una conversación a través de una aplicación de mensajería móvil con un hombre y con el propósito de provocarlo sexualmente y conseguir una relación sexual con él, le propuso que en dicha relación sexual interviniese también la menor, diciéndole que la tratara como si fuera una mujer. En aquella conversación el procesado envió a esa persona por ese mismo medio ocho de aquellas fotografías de su hija con el propósito de provocarle sexualmente.