La defensa de 'La Manada' intenta desmontar el vídeo como prueba: "No se ve una agresión sexual, es una película porno"

Martínez Becerra ha arremetido duramente contra la instrucción, los peritos y la Fiscal. Ha sido un proceso viciado desde el principio, ha dicho, calificándolo como una verdadera cacería a 'La Manada'.

Ante el tribunal el abogado de tres de los acusados ha definido los vídeos como una película porno. "Lo que se ve en los vídeos no es una agresión sexual, es una película pornográfica".

Además, justifica que fue una relación "consentida" porque, entre otros motivos, la joven no pone cara de asco. "En ningún momento pone cara de asco, ni de rechazo, ni sufrimiento", ha dicho ante el juez.

Una vez más ha utilizado el comportamiento de la joven tras los hechos para defender que no hubo agresión, aludiendo a una foto de Instagram donde la chica aparece con un lema sexual. Asegura que no es normal que una víctima de una violación grupal luzca ese tipo de mensajes un mes antes de celebrarse el juicio.

"No agredieron a nadie, no vulneraron su intimidad y no le robaron el móvil. No pueden seguir ni un día más en la cárcel". Así ha pedido la defensa su libre absolución, porque asegura que sus tres defendidos no son culpables de nada y sí buenos hijos.

Al finalizar su alegato dos de los jóvenes han roto a llorar abrazándose entre ellos y después con su letrado.