Se cumplen dos años de la desaparición de Francisco Pérez Bedmar: "Seguimos pensando que en la desaparición han intervenido terceras personas"

El contexto Este sábado se ha celebrado un acto en el Ayuntamiento de Maracena (Granada), donde Paco fue concejal, en el que se han reunido varias familias con parientes desaparecidos.

Este 22 de marzo se cumplen dos años de la desaparición de Francisco Pérez Bedmar, un hombre de 87 años, en Almuñécar, Granada. A pesar de los esfuerzos de su familia y la policía, sigue sin conocerse su paradero. En un acto celebrado en el Ayuntamiento de Maracena, sus hijos pidieron una nueva revisión del caso con medios especializados, expresando su desesperación y sospechas sobre la posible intervención de terceros. También estuvo presente la familia de María Teresa Fernández, desaparecida en 2000, quienes siguen buscando respuestas. Ambas familias claman por más apoyo y recursos en sus investigaciones.

Este 22 de marzo se cumplen dos años de la desaparición de Francisco Pérez Bedmar, un hombre de 87 años del que se sigue sin conocer su paradero ni qué ocurrió en 2024 para que no volviera a su casa. Por él y por más desaparecidos, este sábado se ha celebrado un acto en el Ayuntamiento de Maracena (Granada), donde Paco fue concejal, en el que se han reunido varias familias para estar en un acto celebrado con motivo de los dos años de su desaparición.

Pérez Bedmar desapareció el pasado 22 de marzo de 2024 en la localidad granadina de Almuñécar sin dejar rastro. Francisco desapareció en la zona de Cotobro de Almuñécar sobre las 21:00 horas tras salir a dar un paseo. Vestía con una sudadera azul marino, vaqueros, zapatillas y una gorra gris y fue captado por última vez en las cámaras de un hotel de la zona.

Pese a las incansables labores de búsqueda por parte de la familia del desaparecido y de la Policía y tras no obtener "resultado alguno", los allegados del anciano solicitaron la ayuda de la Unidad Central Operativa (UCO) y sus agentes especializados.

Y, en el acto celebrado este sábado, sus hijos han solicitado una nueva revisión del caso con "medios especializados": "Seguimos sin saber absolutamente nada. Dos años de incertidumbre, de ansiedad, de angustia, de rabia, de culpa, de impotencia, de desamparo y de desprotección. Nos han convertido en expertos de materias que no nos corresponden. Seguimos pensando que en la desaparición de mi padre han intervenido terceras personas".

"Sin embargo, las investigaciones realizadas hasta el momento no han conseguido encontrar los indicios necesarios para que se continúe con la fase de instrucción. Por eso pedimos una revisión de nuestro caso desde el minuto cero, con medios personales y materiales especializados. los necesarios para encontrar alguna información relevante que permita seguir avanzando en la investigación hasta conseguir esclarecer los hechos y encontrar a mi padre", ha explicado uno de sus hijos.

Otra familia presente ha sido la de María Teresa Fernández. Ella, con 18 años, desapareció en Motril en el año 2000. Sus padres creen que se subió al coche de un desconocido, pero más de 25 años después, siguen sin tener respuesta. "Quisiera poner en conocimiento de quien pueda hablar ante los jueces y que le digan que cuando unos padres van ante un juez para que de la orden a pinchar un teléfono porque la policía lo ha dicho, que por favor digan 'pínchelo' y que no pase lo que ha pasado", ha afirmado el padre de María Teresa ante el público.

Además, el acto ha contado con la colaboración de la Fundación QSDGLOBAL de Paco Lobatón.

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