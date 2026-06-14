El papa León XIV agradece al pueblo español su acogida "con gran entusiasmo y devoción" con mención especial para Felipe VI

¿Qué ha dicho? En su ángelus, el pontífice ha recordado su viaje al país con palabras de "afecto" hacia los españoles, al monarca, a los obispos y a la Iglesia. "¡Que dios bendiga siempre a España!"

El papa León XIV agradeció al pueblo español por su cálida acogida durante su visita al país, destacando un especial agradecimiento al rey Felipe VI. Durante el rezo del ángelus, expresó su gratitud por el viaje apostólico y recordó con afecto a los obispos, comunidades visitadas y la Iglesia de España. León XIV llegó a Madrid el 6 de junio, visitó Barcelona y finalizó su recorrido en Gran Canaria y Tenerife, siendo la primera visita papal a las islas para apoyar a la población migrante. Participó en 21 actos con más de 2,5 millones de asistentes. Ante problemas con su avión, regresó a Roma en un Falcon ofrecido por el rey.

El papa León XIV ha dado las gracias al pueblo español por haberle acogido "con gran entusiasmo y devoción" durante los días que el Sumo Pontífice ha visitado el país. Además, ha trasladado un agradecimiento "de modo especial" al rey Felipe VI.

Así lo ha dicho tras el rezo del ángelus: "Queridos hermanos y hermanas, expreso, ante todo, mi gratitud al señor por el viaje apostólico que me ha concedido realizar en España".

"Agradezco al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción. Estoy especialmente agradecido a Felipe VI", ha expuesto.

En sus palabras, el pontífice también ha recordado "con afecto a los obispos, a todas las comunidades visitadas y a la Iglesia de España".

"¡Que dios bendiga siempre a España!", ha exclamado para concluir sus palabras sobre el país.

León XIV llegó a Madrid el pasado 6 de junio, donde estuvo durante tres jornadas hasta que el día 9 de junio puso rumbo a Barcelona. Sus últimos días los pasó en Gran Canaria y Tenerife, en la primera visita de un papa a las islas, para mostrar su apoyo a la población migrante.

En el viaje, según cifras del comité organizador, participó en 21 actos a los que asistieron más de 2,5 millones de personas.

El papa, ante los problemas del avión que le llevaba de vuelta a Roma, viajó desde Tenerife en un Falcon ofrecido por Felipe VI.

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