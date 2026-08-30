Investigan la explotación sexual de niñas migrantes en Ceuta: vecinos de El Príncipe levantan un campamento para protegerlas

Los detalles Un equipo de 'Más Vale Tarde' ha entrado este domingo en el barrio de El Príncipe para conocer de primera mano qué denuncian los vecinos: las imágenes podrán verse este lunes, a partir de las 17:00 horas durante la emisión del programa.

A finales de julio, la entrada masiva de migrantes en Ceuta ha generado situaciones de extrema vulnerabilidad, especialmente para niñas y adolescentes que llegaron solas. Ante la falta de respuesta inmediata, vecinos del barrio de El Príncipe levantaron un campamento para ofrecerles refugio. Sin embargo, la preocupación crece debido a la posible explotación sexual de algunas menores. La Policía investiga varios pisos sospechosos de ser utilizados para este fin, mientras la UCRIF también indaga en las denuncias del barrio. Desde la crisis, se han reportado 16 agresiones sexuales, con 17 víctimas, principalmente mujeres y menores. 'Más Vale Tarde' ha documentado la situación en El Príncipe, mostrando el refugio y las condiciones de estas niñas.

La entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio sigue dejando situaciones de extrema vulnerabilidad. Entre quienes permanecen en la ciudad hay decenas de niñas y adolescentes que llegaron solas y que, ante la falta de una respuesta inmediata, han terminado refugiándose en espacios improvisados habilitados por los propios vecinos.

En el barrio de El Príncipe, los vecinos han levantado un campamento para ofrecerles un lugar donde dormir. Un refugio nacido de la solidaridad vecinal ante la situación de desamparo de estas menores.

Pero ahora la preocupación va un paso más allá. Según ha podido conocer 'Más Vale Tarde', la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional (UCRIF) investiga la explotación sexual de algunas de estas niñas. Las autoridades habrían detectado varios pisos que podrían estar siendo utilizados para explotar sexualmente a menores migrantes llegadas a Ceuta durante la entrada masiva.

Fuentes sanitarias y policiales informaron de varias agresiones sexuales sufridas por mujeres y menores desde la entrada masiva. La Fiscalía contabilizaba 16 agresiones sexuales con 17 víctimas, la mayoría mujeres y menores y, en buena parte de los casos, personas que habían entrado en Ceuta durante la crisis migratoria.

Un equipo de 'Más Vale Tarde' ha entrado este domingo en el barrio de El Príncipe para conocer de primera mano la situación de estas niñas y el refugio levantado por los vecinos. Las imágenes y los testimonios podrán verse este lunes, a partir de las 17:00 horas durante la emisión del programa.

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