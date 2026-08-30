¿Es posible comer por menos de cinco euros con los precios por las nubes?

Los detalles Si hacen un cocido en casa y les sobra carne y verduras, no la tiren. Daniel Cerdán, jefe de cocina del restaurante Portonovo, les da una deliciosa receta en la que solo necesitan añadir cebolla y pimentón.

Ya le llevamos contando desde hace tiempo que la cesta de la compra está muy cara. Así, preguntamos en la calle si es posible comer por cinco euros. Una mujer cuenta que por ese precio te puedes hacer "una ensaladita y una tortilla", mientras que otra destaca que "los higos ahora están muy bien de precio".

El problema llega cuando intentamos meter productos frescos, como la carne o el pescado, cuyos precios se han disparado. Y en las cocinas de los restaurantes también notan mucho estas subidas, aunque los guisos y las recetas tradicionales, como el cocido, siguen saliéndoles un poco mejor de precio. "Es el aprovechamiento de toda la vida", señala Daniel Cerdán, jefe de cocina del restaurante Portonovo.

Así, les damos una propuesta rica y económica: reinventamos la ropa vieja. "Cogemos 80 gramos de cebolla, la verdura del cocido, en este caso los grelos, y echamos las carnes del cocido", indica Cerdán. Además, añadimos pimentón y rebanadas de pan, una receta que, según el jefe de cocina del restaurante Portonovo, nos podría salir por "un euro y medio" se la hacemos en casa.

Sin embargo, un menú completo por solo 10 euros ya es otra cosa. Lo importante para poder ahorrarse unos euros al final de mes es buscar producto de temporada, que siempre es más barato, y conservar bien las sobras para hacer cocina de aprovechamiento.

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