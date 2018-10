Crimen de la Guardia Urbana | La carta que nos envía Rosa Peral desde prisión: "¿Que más sería capaz ese monstruo de hacer?"

Rosa Peral ha enviado una carta en la que acusa a Albert López de ser el reponsable de Pedro en el crimen de la Guardia Urbana. Reacciona así a las imágenes de la reconstrucción que ya ofreció laSexta y en las que el otro acusado apuntaba hacia ella.

"Escuchar a Albert mintiendo con esa frialdad, esa tranquilidad… me asustó mucho más de lo que recordaba, porque aunque siempre lo había visto como un monstruo, ver que mentía y que no se le removía nada por el cuerpo, me hizo conformar que podría haber sido mucho peor ese día e incluso los posteriores cuando me controlaba par que no fuera a la Policía", señala.

Peral se la menta en la carta de no haber tenido cámaras en la casa para delatarle: "Sé que él lo ha hecho, sé que le ha quitado la vida a pedro. No tiene ni las más mínima humanidad, ni arrepentimiento por lo que hizo. ¿Cómo puedo sentirme después de saber eso y verlo mentir en mi cara delante de la jueza, fiscal y Policía? ¿Qué más sería capaz este monstruo de hacer? Lástima no haber tenido cámaras abajo que le hubiesen hecho delatarse como hizo con lo de la valla".

"Sentí mucha injusticia, injusticia porque Pedro no está y el me lo ha apartado de mi lado de la manera más cruel. Rabia porque después de lo que ha hecho, se ríe y disfruta. Ha conseguido lo que quería: que pedro y yo no estemos juntos. Lo que él no esperaba es que aunque pedro no esté aquí y ahora, yo con Albert no iba a volver, ni antes, ni ahora, ni nunca", sentencia.

Rosa y Albert se echan la culpa mutuamente en la reconstrucción del crimen de la Guardia Urbana: "Vi el fogonazo y la vi bajar corriendo"

"Él arriba no sube para nada, arriba estoy yo todo el rato; pasó muchísimo rato", así habló Rosa Peral durante la reconstrucción del crimen. Explicó que fue Albert López quien estuvo en la planta inferior de la casa el día que desapareció su novio, Pedro Rodríguez.